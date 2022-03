In Frankreich hat ein Priester eine Dating-Plattform für Katholiken gestartet, die auf eine Eheschließung und Familiengründung strikt nach den Regeln der Kirche aus ist. Bei den Aufnahmeregeln der Plattform Navis Fidelis, die Abt Laurent Spriet in Lyon geschaffen hat, fängt es schon an. Anmelden kann man sich nicht selbst, sondern nur auf Empfehlung eines Geistlichen, der bezeugt, dass man ein regelmäßiger Kirchgänger und guter Katholik mit ernsthaften Heiratsabsichten ist. Nach den Vorschriften der Plattform müssen Mitglieder auch regelmäßig zur Beichte gehen sowie eine enthaltsame Verlobungszeit anstreben; das Mindestalter beträgt 26.

1000 Mitglieder

Einfach online einen Wunschpartner auswählen und per Chat anbändeln, auch dafür ist die Plattform Navis Fidelis (zu Deutsch: treues Schiff) nicht gedacht. Die Mitglieder sollen vielmehr Treffen etwa zum Essen oder gemeinsamen Sport organisieren, was ihnen dann ein ungezwungenes Kennenlernen ermöglichen soll.

„In Frankreich leben 37 Prozent der Erwachsenen alleine“, sagt der Abt. In der modernen Gesellschaft gebe es immer weniger Möglichkeiten zu Begegnungen, Menschen die ungewollt Single seien, hätten es schwer. „Deswegen bieten wir richtige Kennenlernmöglichkeiten und keinen Online-Chat.“ Zwar gebe es bereits christliche Dating-Plattformen, aber eben noch keine rein katholische. Rund 1000 Mitglieder haben sich bereits – mit priesterlichem Beistand – registrieren lassen.