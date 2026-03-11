Am Dienstag waren die orangefarbenen Notrufsäulen an Autobahnen im gesamten Bundesgebiet ausgefallen – nun sind die Probleme offenbar behoben. Was die Störung laut der Autobahn GmbH ausgelöst hatte.

Berlin (dpa) - Nach einer stundenlangen Störung funktionieren die stationären Notrufsäulen an den Autobahnen in Deutschland wieder wie vorgesehen. «Der Normalbetrieb ist wiederhergestellt», teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Am Dienstagabend waren die orangefarbenen Notrufsäulen entlang der Autobahnen ausgefallen, auch am folgenden Morgen blieben sie zunächst außer Betrieb.

Grund für den Ausfall sei ein technischer Defekt im internen Kommunikationsnetz eines externen Dienstleisters gewesen. Dieser sei für die Behebung der Störung zuständig, hatte die Autobahn GmbH zuvor mitgeteilt.

Die orangen Notrufsäulen nehmen nun wieder Notrufe entgegen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Während der Störung hatte das bundeseigene Unternehmen darauf verwiesen, dass Verkehrsteilnehmern weiterhin Notrufe mit dem Handy absetzen können. Die Notrufsäulen in Autobahntunneln waren demnach nicht betroffen.