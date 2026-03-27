Eine querschnittsgelähmte junge Frau will sterben. Der Vater versucht dies bis zuletzt zu stoppen. Eine tragische Geschichte, die ganz Spanien berührt.

Das tragische Schicksal der 25-jährigen Noelia aus Barcelona hat eine intensive Debatte über Sterbehilfe und Selbstbestimmung erzeugt. Die junge Frau hatte vor wenigen Tagen in einem Interview angekündigt, dass sie aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen werde, nachdem eine medizinische Kommission und die Justiz zugestimmt haben. Nun ist sie tot. Noelia erhielt am Donnerstagabend in einem Krankenhaus in Barcelona eine tödliche Spritze, wie das Gesundheitsministerium der Region Katalonien mitteilte. Ihr Vater hatte bis zuletzt vergeblich versucht, mithilfe der Gerichte die Sterbehilfe zu stoppen.

Der Fall bewegt das Land auch deshalb so stark, weil die Frau ihre Entscheidung selbst bekannt gemacht und ausführlich begründet hat. Noelia ist seit 2022 querschnittsgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Auslöser war nach ihren eigenen Angaben ein Sprung aus dem fünften Stock eines Gebäudes – wenige Tage nachdem sie Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden war, die sie nicht zur Anzeige brachte.

Im Interview im Fernsehen berichtete die 25-Jährige von einer von Brüchen geprägten Lebensgeschichte. Sie stammt aus einer zerrütteten Familie, lebt seit längerem im Konflikt mit ihrem Vater und beschreibt ihr familiäres Umfeld als belastend. Vor diesem Hintergrund schilderte sie ihre Lage mit großer Offenheit: „Ich halte das alles nicht mehr aus – nicht meine Familie, nicht die Schmerzen, nicht alles, was mich innerlich quält.“ An anderer Stelle sagte sie: „Ich habe keine Kraft mehr. Ich will einfach in Frieden gehen und aufhören zu leiden.“

Die junge Frau berichtete auch von einer schwierigen Kindheit und Jugend. Nach der Trennung ihrer Eltern lebte sie zeitweise in Betreuungseinrichtungen. „Seit ich klein bin, habe ich mich allein gefühlt. Niemand hat wirklich mit mir mitgefühlt“, sagte sie. Besonders belastet ist ihr Verhältnis zu ihrem Vater, der juristisch gegen ihren Sterbewunsch vorging. „Er sagt, ich hätte kein Herz und würde nicht an die anderen denken“, berichtete Noelia. Zugleich warf sie ihm mangelnde Nähe vor: „Er ruft mich nicht an, schreibt mir nicht. Wozu will er mich am Leben halten?“

Vater engagiert Anwälte

Der Vater versuchte mit Unterstützung der ultrakonservativen Organisation Abogados Cristianos (Christliche Anwälte) die Sterbehilfe zu stoppen. Er argumentierte, seine Tochter sei nicht in der Lage, eine solche Entscheidung eigenständig zu treffen. Die religiös geprägte Gruppe Abogados Cristianos kämpft mit rechtlichen Mitteln gegen Abtreibung, Sterbehilfe, aber auch gegen Gleichstellungsgesetze.

Spanische Gerichte wiesen die Argumentation des Vaters jedoch zurück. Mehrere Instanzen bestätigten, dass Noelia entscheidungsfähig war und ihr Fall den gesetzlichen Voraussetzungen entspricht. Auch das vom Vater angerufene Verfassungsgericht griff nicht ein. Zuletzt blieb selbst ein Vorstoß vor europäischen Instanzen erfolglos.

Bereits im Sommer 2024 genehmigte eine unabhängige medizinische Kontrollkommission den Antrag einstimmig. Sie stellte fest, dass eine nicht heilbare Situation mit schwerer Abhängigkeit, chronischen Schmerzen und anhaltendem Leiden vorliege. Der lange juristische Streit verzögerte die Umsetzung der Entscheidung um viele Monate. In den Verfahren ging es auch um grundlegende Fragen: Wie weit darf der Einfluss von Angehörigen reichen – und wo liegt die Grenze der Selbstbestimmung?

Für Noelia selbst stand die Antwort darauf längst fest. Sie äußerte den Wunsch, den letzten Schritt allein zu gehen. „Ich möchte niemanden im Raum haben. Ich will nicht, dass mich jemand sieht, wenn ich die Augen schließe“, sagte sie. Zugleich betonte sie: „Ich will kein Beispiel für irgendetwas sein.“

Spanien hat 2020 unter der Regierung des sozialdemokratischen Premiers Pedro Sánchez eines der liberalsten Sterbehilfegesetze Europas beschlossen. Es erlaubt aktive Sterbehilfe unter strengen Voraussetzungen. Patienten müssen an einer schweren und unheilbaren Erkrankung leiden oder unter dauerhaftem, unerträglichem Leiden stehen. Voraussetzung sind Anträge, die Bestätigung durch mindestens zwei unabhängige Ärzte sowie die Prüfung durch eine staatliche Kontrollkommission. Zudem muss die Entscheidungsfähigkeit der betroffenen Person zweifelsfrei feststehen.

Spaniens katholische Kirche hatte das Gesetz abgelehnt. Wenige Stunden vor dem Vollzug der aktiven Sterbehilfe für Noelia bedauerte die spanische Bischofskonferenz, dass „heute in Spanien der Tod als Lösung für Leid dargestellt wird“.

Im europäischen Vergleich geht das spanische Gesetz weiter als die Regelungen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. In Deutschland ist aktive Sterbehilfe verboten; nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wurde zwar ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben anerkannt, eine klare gesetzliche Regelung für organisierte Hilfe fehlt jedoch bislang.

In Österreich erlaubt

In Österreich ist die Beihilfe zum Suizid seit 2022 unter strengen Voraussetzungen erlaubt. Das heißt, Betroffene nehmen das tödliche Mittel selbst ein. Eine aktive Tötung auf Verlangen bleibt auch dort verboten. In der Schweiz ist Beihilfe zum Suizid ebenfalls zulässig, solange sie nicht aus selbstsüchtigen Motiven erfolgt. Eine aktive Sterbehilfe, bei der ein Arzt die tödliche Substanz selbst verabreicht, ist jedoch untersagt.

Hinweis der Redaktion

Sollten Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden: Es gibt Organisationen, die Hilfe und Auswege anbieten. Bitte holen Sie sich Hilfe. Rufen Sie zum Beispiel bei der Telefonseelsorge an (0800-1110111). Für Kinder- und Jugendliche gibt es außerdem die „Nummer gegen Kummer“ (116111).

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um gefährdete Personen nicht zum Nachahmen zu animieren. Wir machen eine Ausnahme in Fällen von besonderem öffentlichem Interesse, etwa wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist.

Um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu schützen, zeigen wir hier kein Bild von Noelia, auch wenn Fotos von ihr im Netz kursieren.

