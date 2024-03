Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Verschwinden des Fluges MH370 ist eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Das Wrack der Malaysia-Airlines-Maschine wurde nie gewunden. Aber nach zehn Jahre gibt es wieder einen Hoffnungsschimmer für die betroffenen Familien.

Am Sonntag versammelten sich mehrere hundert Angehörige der MH370-Opfer und ihre Unterstützer in Kuala Lumpur – im Gedenken an die Menschen, die seit dem 8. März 2014 als vermisst