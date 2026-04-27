Nicolas Cage schlüpft in die Rolle eines älteren, vom Pech verfolgten Privatdetektivs – und trifft auf Brendan Gleeson als Mafia-Boss. Ein Trailer gibt Einblick in die neue Serie.

Los Angeles (dpa) - Der Trailer zur neuen Spider-Man-Serie «Spider-Noir» zeigt US-Schauspieler Nicolas Cage (62) in der Hauptrolle, die gegen den Mafia-Boss Silvermane kämpft. Die Serie erscheint am 27. Mai und ist wahlweise in schwarz-weiß oder in Farbe zu sehen, wie Amazon Prime Video mitteilte. Den Schurken Silvermane verkörpert der Ire Brendan Gleeson (77, «The Banshees of Inisherin», «Brügge sehen… und sterben?»).

Oscar-Preisträger Cage («Leaving Las Vegas») übernimmt die Rolle des vom Pech verfolgten Privatdetektivs Ben Reilly im New York der 1930er-Jahre. Reilly legte die Rolle des Superhelden wegen eines Schicksalsschlags ab, kehrt in «Spider-Noir» aber wieder zu ihr zurück. Neben Cage und Gleeson spielen unter anderem Lamorne Morris («New Girl») und Li Jun Li («Blood & Sinners») mit. Die Serie wurde entwickelt von Oren Uziel («Mortal Kombat: Rebirth»).