Neuseeland hat die Nase voll von langweiligen Urlaubsbildern. Touristen sollen sich bei Internetposts doch bitteschön etwas Neues einfallen lassen. Verwirrend ist allerdings der Termin der Kampagne: Schließlich sind die Grenzen des Landes bis Jahresende zu.

Von Neuseeland können Urlauber derzeit nur träumen: Das Land hat seine Grenzen wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich noch bis Ende des Jahres geschlossen. Schließlich ist der Pazifikstaat eines der wenigen Länder weltweit, das die Viruserkrankung im Griff hat – vor allem wegen den Einreisebeschränkungen und rigoroser Quarantäne.

Das hält die Neuseeländer jedoch nicht davon ab, die Zeit zu nutzen, um künftige Besucher schon einmal zu erziehen. So startet gerade eine Tourismuskampagne gestartet, in der Reisende aufgefordert werden, keine Fotos mehr nachzustellen, die sie schon im Internet gesehen haben. Sie sollten sich stattdessen etwas Neues einfallen lassen und dies dann online teilen.

Mann sitzt ruhig auf einem Felsen und denkt nach

Der Aufruf wurde witzig in einem zweiminütigen Video verpackt, in dem Komiker Tom Sainsbury, der sich als Beamter des „Social Observation Squad (SOS)“ (auf Deutsch etwa: Beobachtungstrupp für soziale Medien) ausgibt. Der SOS-Mitarbeiter folgt dabei Touristen zu einigen der Sehenswürdigkeiten des Landes. Dabei weist er die Urlauber an, sich nicht an Facebook, Instagram und Co. zu orientieren: „Die Leute haben Fotos in sozialen Medien gesehen und unternehmen nun größte Anstrengungen, sie nachzustellen.“

Dann rattert er eine Liste klischeehafter Social-Media-Beiträge herunter. Der Klassiker ist dabei „Mann sitzt ruhig auf einem Felsen und denkt nach“. Der neuseeländische Tourismusverband ergänzt, dass es auffällig sei, dass es trotz vieler schöner Urlaubsziele immer wieder die gleichen Posts aus dem Land gäbe.

Berge, Buchten, Kirchen und sogar Toiletten

Roy’s Peak ist einer der Hotspots in Neuseeland. So finden sich unter dem Hashtag #RoysPeak fast 70.000 Fotos im Netz – und die meisten gleichen einander wie ein Ei dem anderen. Der Hashtag #CathedralCove – er steht für eine idyllische Bucht auf der Nordinsel – hat sogar noch mehr sich ähnelnde Posts. Beliebt bei Influencern aus aller Welt sind außerdem eine kleine Kirche am Lake Tekapo oder Toiletten, die der österreichische Künstler Friedensreich Hundertwasser entworfen hat.

Die Tourismusbehörde ermuntert deshalb Reisende kreativ zu werden. Da aber nach wie vor keine ausländischen Touristen in das Land im Pazifik reisen dürfen, müssen vorübergehend die Neuseeländer selbst herhalten. Unter dem Hashtag #DoSomethingNewNZ sollen sie neue Bilder teilen.

Gratis-Werbekampagne dank Donald Trump

Dass die Neuseeländer ohnehin die beste Werbung für ihr Land sind, wurde zuletzt im September deutlich. Damals sprach der frühere US-Präsident Donald Trump über die Coronalage in Neuseeland und verwies auf einen angeblichen neuen Ausbruch in dem Land. In Trump-Manier übertrieb er dabei ein wenig: An dem Tag, an dem er auf die Situation in Neuseeland verwies, zählte das Land gerade einmal neun Neuinfektionen.

Doch die Worte Trumps hallten im Internet wider und ein Internetnutzer bezeichnete das Land daraufhin tatsächlich als „Hellhole“. Das konnten die Neuseeländer natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Sie fingen an, Bilder ihres „Höllenlochs“ zu posten: Idyllische Berge, Wälder und Küstenstreifen. Letztendlich hat Trump dem Land mit seiner schamlosen Übertreibung einen Gefallen getan. „Er hat versehentlich die vielleicht beste inoffizielle Marketingkampagne ausgelöst, die Neuseeland je hatte“, urteilte das neuseeländische Medium „Stuff“.