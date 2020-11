William und Kate: Trauer um Familienhund Lupo

Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) trauern um ihren Familienhund Lupo. „Leider ist am vergangenen Wochenende unser lieber Hund Lupo gestorben. Er war in den letzten neun Jahren das Herz unserer Familie, und wir werden ihn sehr vermissen. - W & C“, schrieben sie im Instagram-Kanal des Kensington-Palastes. Dazu teilte das Paar ein Foto des schwarzen Cockerspaniels. Die Royals nahmen Lupo im Jahr 2012 zu sich, etwa ein Jahr vor der Geburt ihres ersten Sohnes, Prinz George.

Natascha Ochsenknecht: Infektion mit Coronavirus

Fernsehpromi Natascha Ochsenknecht (56) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie sei in den letzten zehn Tagen „ausgeknockt“ gewesen und habe flach gelegen, sagte Ochsenknecht am Montag in einem Video bei Instagram. Sie habe üblen Husten und schlimme Gliederschmerzen gehabt. „Meine Lunge hat gebrannt wie Feuer.“ Jetzt gehe es ihr besser. Sie müsse aber immer noch husten und hoffe, dass ihr Geruchs- und Geschmackssinn bald wiederkomme. In Richtung der Corona-Leugner sagte sie: „Haltet mal den Ball flach“ – sie sollten die Menschen nicht noch mehr verunsichern.

Udo Walz: Ehemann verabschiedete sich per Video

Der Ehemann von Udo Walz, Carsten Thamm-Walz, hat sich vor dessen Tod nur aus der Ferne von seinem Mann verabschieden können. „Ich habe Udo vor fünf Tagen via Tablet gesehen“, sagte er der „Bild“ und „B.Z.“. „Das machen sie jetzt in den Krankenhäusern bei den Menschen so, die Abschied nehmen wollen und nicht mehr hinkommen dürfen. Es war furchtbar.“ Der Berliner Promi-Friseur Udo Walz war am Freitag im Alter von 76 Jahren gestorben. Zuvor war er nach einem Diabetes-Schock ins künstliche Koma versetzt worden. Thamm-Walz konnte ihn nicht im Krankenhaus besuchen, weil er nach eigenen Angaben wegen eines Risikokontakts in Quarantäne war.