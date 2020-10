Willem-Alexander: Neuer Ärger für Königsfamilie

Die niederländische Königsfamilie ist wegen ihres umstrittenen Urlaubs erneut in die Kritik geraten. Anders als es zunächst den Anschein hatte, brach nicht die gesamte Oranje-Familie den Urlaub ab. Drei Tage nach ihren Eltern waren Kronprinzessin Catharina-Amalia (16) und ihre Schwester Alexia (15) überraschend erst am Dienstagabend aus Griechenland zurückgekehrt. Durch die neuen Berichte flammte die Kritik an König Willem-Alexander (53) erneut auf. Bürger und zahlreiche Politiker bemängeln die fehlende Offenheit der Königsfamilie. Der König und seine Frau Máxima (49) hatten am Samstag nach rund 24 Stunden ihren Urlaub in Griechenland abgebrochen. Mit den Eltern flog nur die jüngste Tochter Ariane (13) zurück. Für ihre Schwestern habe es nicht genügend Platz im Flugzeug gegeben, hieß es jetzt. Die Niederländer sind empört, dass die Familie trotz des Teil-Lockdowns in der Heimat in ihr Ferienhaus flogen.

Justin Trudeau: Zweites Ostern an Halloween

Wegen der Corona-Pandemie müssen auch die Kinder des kanadischen Premierministers Justin Trudeau Opfer bringen: Xavier (13), die Ella Grace (11) und Hadrien (6) dürfen in diesem Jahr zu Halloween nicht von Haus zu Haus ziehen, um Süßigkeiten zu sammeln. „Leider müssen wir alle Opfer unterschiedlicher Arten bringen, besonders die Kinder“, sagte Trudeau (48). Seine Kinder würden deshalb wie zu Ostern zu Hause nach Naschereien suchen.

Langhans’ Ex-Freundin Getty: Rainer darf noch nicht sterben

Die Freundinnen des an Krebs erkrankten Ex-Kommunarden Rainer Langhans (80) machen sich Sorgen um ihren langjährigen Lebensgefährten. „Rainer darf noch nicht sterben. Die Diagnose war ein Schock“, sagte die Fotografin und Schriftstellerin Gisela Getty (71). Sie hatte – gemeinsam mit ihrer vor drei Jahren an Krebs gestorbenen Zwillingsschwester Jutta Winkelmann und zwei weiteren Frauen – jahrelang an der Seite von Langhans gelebt. Der Alt-68er Langhans hatte seine Krebserkrankung am Dienstag öffentlich gemacht.