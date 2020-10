Walter Plathe: Schauspieler mit Herz für Dackel

Schauspieler Walter Plathe hat eine ganz besondere Beziehung zu Dackeln. Mehr als 40 Jahre seines Lebens habe er mit ihnen verbracht. „Länger als mit jeder Dame war ich ja mit Dackeln zusammen“, sagte der Berliner, der am Donnerstag 70 Jahre alt wird. Was er an Dackeln so toll finde? „Man muss sich fragen: Was fanden die Dackel an mir toll?“, so Plathe. Seinem Eindruck nach hätten sich die Hunde immer ihn ausgesucht und nicht umgekehrt.

Andy Borg: Schlagersänger gefällt sich auf alten Bildern

Der österreichische Schlagerstar Andy Borg gefällt sich auf alten Bildern gut. „Wenn ich mir die alten Fotos anschau’, dann denk’ ich mir manchmal: Fesch war er schon, der Borg. Und damals war ich tatsächlich auch 20 Kilo jünger“, sagte der Ex-Moderator des „Musikantenstadls“, der am Montag seinen 60. Geburtstag feiert. Seinen Durchbruch hatte Borg vor knapp 40 Jahren mit dem Song „Adios Amor“. „Als ich in Klosterneuburg als Mechaniker gearbeitet und mich um Straßenpflegegeräte gekümmert hab, ist der Titel derweil in Deutschland in die Charts gegangen.“

Michael Wendler: Kryptische Ankündigung für Dienstag

Mit einer Ankündigung bei Instagram hat sich Schlagersänger Michael Wendler zurückgemeldet. „Back on November 3rd“ (Zurück am 3. November) schrieb der 48-Jährige in einer Instagram-Story. Was er für diesen Tag plant, blieb offen. Instagram-Storys sind nur zeitlich begrenzt zu sehen, Wendlers Beitrag war schon am Freitag nicht mehr online. Der Schlagersänger hatte sich Anfang Oktober mit wirren Äußerungen über Corona ins Abseits katapultiert.

Sebastian Koch: Auszeit vom Drehen sehr genossen

Schauspieler Sebastian Koch will nach einer selbst verordneten Auszeit wieder Filme drehen. Nach der Beschäftigung mit klassischer Musik und Literatur packe ihn nun wieder die Lust zu drehen, sagte der 58-Jährige. Die Auszeit habe er sehr genossen: „Ich werde nicht mehr so durchhetzen.“ Der gebürtige Karlsruher war in der Vergangenheit auch an einigen Hollywood-Produktionen beteiligt. „Ob der Film gut ist oder die Spielpartner gut sind, entscheidet nicht Hollywood oder Dänemark oder Italien, sondern das entscheidet das jeweilige Team vor der Kamera“, sagte der Schauspieler.