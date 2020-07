Ulrike Folkerts: Vor Neustart beim „Tatort“ in Quarantäne

Ulrike Folkerts, dienstälteste „Tatort“-Kommissarin, überbrückte die coronabedingte Unterbrechung der Dreharbeiten zum neuen Ludwigshafener „Tatort“ unter anderem mit Arbeiten auf einem Bauernhof in Brandenburg. Folkerts kümmerte sich dort um rund 400 Hühner und etliche Ziegen, fühlte sich dabei nach eigener Aussage „wie ein 15-jähriges Mädchen, das Urlaub auf dem Bauernhof macht“. Die Zeit in Brandenburg habe sie genossen: „Ich kam total zur Ruhe.“ Ab Mittwoch begibt sich die 59-Jährige für eine Woche in Quarantäne, unterzieht sich zuvor und danach einem Coronatest. Der Grund: Im „Tatort“ mit dem Arbeitstitel „Hetzjagd“ muss sie eine Szene spielen, in der der derzeit geltende Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Die „Tatort“-Kommissarin sieht es entspannt. Hauptsache, sie habe etwas zu essen im Kühlschrank, sagte Folkerts, die sich in einer Ferienwohnung in Baden-Baden häuslich einrichten wird, der RHEINPFALZ.

Thomas Gottschalk: Mysteriöser Tweet mit Datum und Herz

Showmaster-Legende Thomas Gottschalk hat nach vielen Monaten der Twitter-Abstinenz mit einem geheimnisvollen Tweet für Spekulationen gesorgt. Der 70-Jährige postete am Montag bei dem Kurznachrichtendienst das Datum „20.07.2020“ und dahinter ein rotes Herz. Was das zu bedeuten hat? Von neuer Show bis Hochzeit – der 20. Juli ist ein Montag – wäre theoretisch vieles möglich. „Thommy, ich hab noch keine Einladung“, schrieb ein Twitter-Nutzer, „Alles Gute“ ein anderer. Gottschalk hatte sich voriges Jahr von seiner Frau Thea getrennt und war mit seiner neuen Freundin nach Baden-Baden gezogen. Auf Anfrage bei seiner Agentur äußerte er sich zunächst nicht zu dem Tweet.

Elton John: Gedenkmünze ehrt britische Pop-Ikone

Pop-Ikone Elton John (73) ist für seine Leistungen als Musiker mit einer Gedenkmünze gewürdigt worden. „Elton John ist zweifellos eine britische Musiklegende“, schrieb die Münzprägeanstalt „The Royal Mint“ auf ihrer Internetseite. Die Münze zeigt eine runde Brille in Form einer Musiknote, einen Strohhut und eine Fliege. Fans und Sammler können die Münzen in verschiedenen Größen und Ausführungen kaufen.