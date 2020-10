Ulrike Folkerts: Polizisten müssen viel leisten

Schauspielerin Ulrike Folkerts sieht die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber der Polizei auch als Stoff für einen TV-Krimi. „Das ist sicher ein Thema für einen ,Tatort’, denn das macht ja auch etwas mit Polizistinnen und Polizisten“, sagte die 59-Jährige. Die Respektlosigkeit gegenüber Polizei und auch Rettungskräften sei für sie nicht nachvollziehbar. „Ich persönlich habe meinen Blick auf die Polizei gehörig verändert, seit ich ,Tatort’ drehe und mehr verstehe, was und wie viel diese Menschen leisten müssen“, sagte Folkerts, die sei 1989 als Ludwigshafener „Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal vor der Kamera steht.

Jürgen Drews: Gedanken ans Karriereende

Schlagersänger Jürgen Drews denkt über ein Ende seiner Karriere nach. „Ich sage nicht, dass mein neues Album das letzte ist. Aber wenn es so kommen sollte, ist das auch okay“, sagte der selbst ernannte „König von Mallorca“. Auf die Frage, was der Schlagerwelt ohne ihn fehlen würde, antwortete der 75-Jährige: „Nix. Niemand ist unersetzlich.“ Drews ist seit den 60er Jahren in der Musikszene aktiv. Mitte der 70er Jahre startete er seine Solokarriere.

Elizabeth II.: Queen tritt wieder öffentlich auf

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Queen wieder bei einem Termin aufgetreten. Elizabeth II. besuchte mit ihrem Enkel William ein Rüstungstechnologiezentrum in der Nähe der südenglischen Stadt Salisbury. Sie zeigte sich dort im rosafarbenen Mantel samt passendem Hut erstmals wieder der britischen Öffentlichkeit – allerdings ohne Schutzmaske. Das anwesende Personal sei jedoch vorab auf das Coronavirus getestet worden.

Nena: Rätselhafter Corona-Post auf Instagram

Pop-Sängerin Nena hat mit einem rätselhaften Post auf Instagram kontroverse Diskussionen um mögliche Verschwörungstheorien ausgelöst – als Corona-Leugnerin will sie aber nicht verstanden werden. „Ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt“, schrieb die 60-Jährige. So sei es ihr möglich, sich „nicht hypnotisiert von Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen“. Die „Bild“-Zeitung zitierte ihr Management mit den Worten, dass sich Nena nicht zum Lager der Corona-Leugner zähle: „Sie stellt sich auf keine Seite, sondern hat eine Meinung und Gefühle, denen sie in erster Linie in ihrer Musik Ausdruck verleiht.“