Udo Wachtveitl: Ich habe kein heiliges „Tatort“-Ritual

Der Münchner TV-Kommissar Udo Wachtveitl hortet seine „Tatort“-Folgen als DVD, schaut diese aber nie an. Er gehe am Sonntagabend gern aus, weil da nicht so viel los sei, sagte der 62-Jährige. Bei ihm gebe es deshalb auch kein heiliges „Tatort“-Ritual. Manchmal passiere es ihm, dass er nach der „Tagesschau“ hängen bleibe. „Aber es gibt ja die Segnungen der Mediathek, so dass der feste Sonntagabendtermin nicht mehr sakrosankt ist.“ Seine eigenen Folgen archiviere er. „Ich habe eine Kiste voller DVDs, da ist quasi mein Lebenswerk drin. Irgendwann, wenn ich mich mal traue, greif’ ich da rein. Aber noch gucke ich die nicht, ich mag mich einfach nicht sehen.“

Edin Hasanovic: Polizeibesuch nach Filmrolle

Schauspieler Edin Hasanovic ist wegen einer Filmrolle schon einmal als Verbrecher verdächtigt worden. „Eines Morgens klingelten zwei Polizisten an meiner Tür: Es sei ein Verbrechen begangen worden, und es gebe Hinweise darauf, dass ich der Täter sei“, sagte der 28-Jährige. Zuvor habe die Polizei nach einem Überfall in Biberach, bei dem eine Frau lebensgefährlich verletzt wurde, mit einem Phantombild nach Zeugen gesucht. Einige wollten den Schauspieler erkannt haben. Erklären konnte er sich das nur durch seine Rolle in dem Film „Schuld sind immer die anderen“. Darin habe er einen Gangster gespielt, der eine Frau überfällt. Das Phantombild habe eine gewisse Ähnlichkeit gehabt.

Karl Dall: Tochter bestätigt Schlaganfall

Der Verdacht auf einen Schlaganfall bei TV-Moderator und Entertainer Karl Dall hat sich bestätigt. Am vergangenen Mittwoch habe der 79 Jahre alte Komiker in Lüneburg einen Schlaganfall mit Hirnblutungen erlitten, sagte seine Tochter Janina. „Dank schneller ärztlicher Hilfe konnte er sofort operiert werden.“ Die Ärzte seien zuversichtlich. „Gemeinsam hoffen wir, dass Karl bald wieder auf die Beine kommt.“ Dall hatte seit Anfang voriger Woche die Rolle des Alt-Rockstars Richie Sky in der ARD-Serie „Rote Rosen“ übernommen. Nach dem Schlaganfall wurden die Dreharbeiten unterbrochen.