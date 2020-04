Tom Moore: Sonderstempel der Königlichen Post zum 100. Geburtstag

Zu seinem 100. Geburtstag am Donnerstag würdigt die britische Post Royal Mail den Weltkriegsveteranen und Spendensammler Tom Moore mit einem Sonderstempel. Bis Freitag bekommen alle Briefe den Aufdruck: „Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag, Captain Thomas Moore, NHS-Spendensammler-Held, 30. April 2020.“ Der Senior hat mit mehr als 100 Runden am Rollator vor seinem Haus bereits über 29 Millionen Pfund (gut 33 Millionen Euro) gesammelt und will weitermachen. Das Geld soll dem staatlichen Gesundheitsdienst NHS zugute kommen. Moore aus Marston Moretaine nahe London schaffte zudem einen neuen Guinness-Weltrekord für die höchste Summe, die je bei einem Spendenlauf zusammenkam.

Guido Maria Kretschmer: High von Hamburg

Der vor einem halben Jahr von Berlin nach Hamburg gezogene Modedesigner und TV-Star Guido Maria Kretschmer fühlt sich in seiner neuen Wahlheimat wohl. „Ich liebe Hamburg sehr. Ich bin ganz high“, sagte der 54-Jährige. Er habe zwar schon an vielen Orten gelebt. Aber: „Ich habe noch nie irgendwo gelebt, wo ich so schnell so glücklich war und so schnell mich so eingefunden habe in dieses Gefühl, was hier so ist!“ Er genieße es, dass die Stadt im Vergleich zu Berlin klein und überschaubar sei.

Arnold Schwarzenegger: Ständchen für Esel Lulu

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat für seinen Esel Lulu ein Geburtstagsständchen gesungen. Das Tier sei ein Jahr alt geworden, schrieb der 72-Jährige auf Twitter. Wie in einem kurzen Video zu sehen ist, füttert er das Geburtstagskind mit süßem Gebäck und singt dabei „Happy Birthday“. „Die Kerzen sind unnötig hier“, sagte er scherzhaft. Auch Schwarzeneggers Zwergpony Whiskey ist in dem Clip kurz zu sehen. Die beiden Tiere tauchen immer wieder in den Videos auf, die der US-Schauspieler postet.

Prinz George: Liebstes Königskind deutscher Frauen

Der sechsjährige Prinz George ist der bei deutschen Frauen beliebteste Sprössling des europäischen Hochadels. Der älteste Sohn des britischen Prinzen William und seiner Frau Kate wurde in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage von 17 Prozent der befragten Frauen als Lieblings-„Königskind“ genannt. Platz zwei belegte mit 16 Prozent die schwedische Prinzessin Estelle. Die Achtjährige ist das älteste Kind von Kronprinzessin Victoria. Auf dem dritten Platz folgte Georges jüngere Schwester Charlotte, die am Samstag fünf Jahre alt wird. Den Platz dahinter teilt sich Georges und Charlottes kleiner Bruder, der zweijährige Louis, mit Victorias zweitem Kind, dem vierjährigen Oscar.