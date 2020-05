Thomas Waerner: Mit Hunden gefangen in Alaska

Im März hat Thomas Waerner das Iditarod-Hundeschlittenrennen in Alaska gewonnen – seither steckt der Norweger mit seinen 16 Hunden wegen der Corona-Pandemie im nördlichsten US-Bundesstaat fest. Nun setzt der 47-Jährige darauf, mit einem Oldtimer-Flugzeug, das an das Flughistorische Museum im südnorwegischen Sola verkauft werden soll, nach Hause zu kommen. „Ich mag Alaska sehr. Es ist irgendwie mein Traumort. Aber ich habe eine Familie“, sagte Schlittenhundeführer Waerner. Daheim warteten eine Frau, fünf Kinder, ein Job und weitere Schlittenhunde. „Meine Frau kümmert sich um 35 Hunde und die Kinder und arbeitet als Tierärztin“, so Waerner. Sobald er zu Hause ankomme, werde seine Antwort auf alles daher „Ja, Liebling“ sein.

Olaf Henning: Panikattacken ohne Nasenspray

Schlagersänger und Komponist Olaf Henning verbraucht laut „Bild-Zeitung“ pro Woche zwei Fläschchen Nasenspray. „Wenn ich nicht sprühe, bekomme ich Schweißausbrüche und Panikattacken“, sagte der 52-Jährige. Schon seit 20 Jahren sei er auf das Spray angewiesen. Ohne den Wirkstoff bekomme er keine Luft, weil seine Nasenschleimhäute anschwellen, sagte der Sänger. „Ich sprühe bestimmt so 30 Mal am Tag.“ Bis heute sei es ihm noch nicht gelungen von dem Medikament wegzukommen. Inzwischen wirke sich das sogar auf seinen Beruf aus: „Ich kann ohne Nasenspray nicht normal atmen und schon gar nicht singen.“

Jacinda Ardern: Live-Interview während Erdbeben

Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern kann nichts so leicht erschüttern – selbst ein Erdbeben nicht. Sie gab am Montag gerade ein Interview im Frühstücksfernsehen, als das Land plötzlich von einem Erdbeben erschüttert wurde. „Wir haben hier gerade ein kleines Erdbeben, eine ziemlich deutliche Erschütterung hier“, sagte die Premierministerin und unterbrach das Interview kurz. Sie befinde sich aber unter keinen herabhängenden Lampen, sagte die 39-Jährige und setzte das Live-Interview einfach fort.