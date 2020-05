Roy Horn: Corona-Infektion festgestellt

Magier Roy Horn hat sich mit dem Coronavirus infiziert. „Wir können bestätigen, dass Roy Horn positiv auf das Virus getestet worden ist, das Covid-19 hervorruft“, heißt es in einer Mitteilung eines Sprechers des Magier-Duos „Siegfried & Roy“. Der 75-Jährige spreche gut auf die Behandlung an, hieß es weiter. Das Duo ließ über den Sprecher Grüße an alle ausrichten, die von der Pandemie betroffen sind. „Siegried & Roy“ sind für ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen weltbekannt. Ihre Karriere endete im Oktober 2003, als ein Tiger Roy Horn bei einer Vorstellung schwer verletzte. Von dem schwerem Blutverlust, Schlaganfällen und einer Gehirnoperation nach dem Unfall konnte sich Horn nie mehr vollständig erholen.

Reiner Calmund: Fithalten wie ein Astronaut

Der ehemalige Fußballmanager und TV-Entertainer Reiner Calmund (71) hält sich mit einem Gerät fit, dessen Technologie von der Nasa für Astronauten entwickelt wurde. „Das haben mir ein paar Bundesligisten empfohlen“, sagte der langjährige Manager von Bayer 04 Leverkusen in der Unterhaltungsshow „Matze Knops Homeoffice“ bei Sky. Mit dem Laufband, in dem Know-how der US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft steckt, mache man sich 80 Prozent leichter – und die Technik habe sich positiv auf seinen Stoffwechsel ausgewirkt. „Ich bin topfit“, sagte er weiter.

Joe Jonas: Hochzeitstag wie in Las Vegas

US-Sänger Joe Jonas will seinen ersten Hochzeitstag feiern und hat dafür eine besondere Idee: Er will sein Haus so gestalten, dass es wie in Las Vegas aussieht. Dort hatte er seiner Ehefrau Sophie Turner, 24-jähriger Star der TV-Serie „Game of Thrones“, das Jawort gegeben. „Ich habe ein DJ-Setup, wir könnten einen Nachtclub machen“, sagte der 30-jährige Jonas der „The Late Late Show“ von Entertainer James Corden. Hit-DJ Diplo hatte die Eheschwüre der britischen Schauspielerin und des Jonas-Brothers-Frontmanns in der Hochzeitsnacht live auf Instagram veröffentlicht. In dem Video war auch ein Elvis-Presley-Imitator zu erkennen, der die Zeremonie leitete. Joe Jonas bildet mit seinen Brüdern Kevin und Nick die erfolgreiche Gruppe Jonas Brothers („Sucker“).