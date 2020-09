Selena Gomez: Ex-Freunde halten mich für verrückt

Die US- Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez gibt sich glücklich ohne Partner. In einem Youtube-Video mit der niederländischen Bloggerin Nikkie de Jager über Gomez’ mögliches Interesse an einer Beziehung sagte die Sängerin lachend: „Männer sind eine Menge Arbeit.“ Das brauche ihre ehemaligen Partner jedoch nicht zu kümmern, fügte sie scherzhaft hinzu: „Alle meine Ex-Freunde halten mich für verrückt, also ist mir das egal.“ Die 28-Jährige hatte mit mehreren anderen Musikern Beziehungen, etwa mit dem kanadischen Sänger Justin Bieber.

Ralf Moeller: Dank veganer Ernährung fit wie mit 40

Der Schauspieler und frühere Profibodybuilder Ralf Moeller setzt inzwischen auf vegane Ernährung. „Ich hatte einen etwas erhöhten Cholesterinspiegel und mich nicht mehr so wohl gefühlt, wenn ich viel Fleisch gegessen habe. Außerdem hatte ich immer größere Zweifel an der Massentierhaltung“, sagte der 61-Jährige. Mittlerweile hole er sich das benötigte Protein aus Pflanzen und fühle sich großartig. „Wieder so fit wie mit Mitte 40“, sagte Moeller.

Kim Kardashian: Aus für Realityshow

Die weltweit erfolgreiche Realityserie um den Kardashian-Jenner-Clan geht nach 14 Jahren zu Ende. Die letzte Staffel soll Anfang 2021 ausgestrahlt werden, wie Reality-TV-Star Kim Kardashian (39) auf Instagram bekanntgab. „Schweren Herzens haben wir als Familie die Entscheidung getroffen, uns von ,Keeping Up with the Kardashians’ zu verabschieden“, teilte die Ehefrau von Rapper Kanye West mit. In der seit 2007 ausgestrahlten Show gewährte die Großfamilie Einblick in ihr Leben.

Hannes Jaenicke: Sorge um Überleben der Elefanten

Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke sorgt sich angesichts des Handels mit Stoßzähnen um die Elefanten. „Wenn wir weiter so viele Elefanten umbringen, werden wir sie in 20 Jahren nur noch im Zoo zu Gesicht bekommen“, sagte der 60-Jährige: „Vielleicht müssen wir den Chinesen doch ins Gewissen hämmern, dass es so nicht weiter geht. Warum kann man in jedem zweiten chinesischen Elektroladen iPhone-Hüllen aus Elfenbein kaufen?“ Jaenicke glaubt aber, der Mensch könne sich besinnen: „Wir werden irgendwann gezwungen sein umzudenken. Wäre schön, wenn das passiert, bevor es zu spät ist.“