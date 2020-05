Salma Hayek: „Silberfuchs“ steht zu grauen Haaren

Die mexikanisch-US-amerikanische Schauspielerin Salma Hayek hat auf Instagram ihren grauen Haaransatz gezeigt. Den will sie auch nicht verbergen: „Sei stolz auf deine Wurzeln“, schrieb die 53-Jährige zu dem Bild, zusammen mit dem Stichwort „Silberfuchs“. Ob ihr Statement lediglich mit der Corona-Krise zusammenhängt, in der viele Menschen nicht zum Friseur gehen konnten, ist allerdings unklar. Aber insgesamt haben sich etliche Prominente in den vergangenen Wochen weniger gestylt gezeigt als zuvor.

Richard Lugner: Wichtige Hürde für nächsten Opernball

Der österreichische Unternehmer Richard „Mörtel“ Lugner hat eine wichtige Hürde auf dem Weg zum künftigen Besuch des Wiener Opernballs genommen. Wie die Staatsoper bestätigte, hat sich der 87-Jährige als Förderer des Hauses angemeldet – und somit eine Voraussetzung erfüllt, auch unter dem neuen Direktor Bogdan Roscic eine Loge zu bekommen. Um seine Verbundenheit zur Oper auszudrücken, kaufte Lugner zudem Karten für die kommende Saison. „Meine letzte Oper war ,Die Zauberflöte’ 1998“, so Lugner.