Sylvester Stallone: „Rocky“ für guten Zweck

Action-Star Sylvester Stallone legt sich mit „Rocky“ für einen guten Zweck ins Zeug. Der 73-Jährige macht den Auftakt bei der Aktion „Screening Room With the Stars“ von Hollywoods Talentagentur Creative Artists Agency, wie die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ berichteten. Via Live-Stream sollen Stars wöchentlich einen ihrer Filme präsentieren und virtuell Fragen von Fans beantworten. Die Filmklassiker sind auf der jeweiligen Studiowebseite auf Facebook zu sehen. Spenden sollen an Coronavirus-Hilfsorganisationen gehen.

Jan Josef Liefers: Weiß, wie Verwesung aussieht

Auch im echten Leben hätte Schauspieler Jan Josef Liefers (55) kein Problem damit, Leichen aufzuschneiden. Zur Vorbereitung seiner Rolle als kauziger Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne im Münster-„Tatort“ habe er mehrere echte Obduktionen angeschaut, erzählte er am Mittwoch im „Frühstücksfernsehen“ der Universität Tübingen. Ihm sei nicht schlecht geworden. An der Berliner Rechtsmedizin sah Liefers beispielsweise Gestorbene, die tagelang an einer Heizung gelehnt hatten, bevor sie gefunden wurden. „Ich hatte ein ganz gutes Bild, was Verwesung bedeutet“, sagte der Schauspieler.

Sarah Jessica Parker: Verliebt wie vor 23 Jahren

US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker (55) hat ihre Freude zum 23. Hochzeitstag mit ihrem Mann, dem Schauspieler Matthew Broderick (58), auch online mit ihren Fans geteilt. „23 Jahre. Wir haben einen langen Weg hinter uns, Baby“, schrieb der Star der Fernsehserie „Sex and the City“ zu einem – offensichtlich etwas älteren – Schwarz-Weiß-Foto der Beiden. Das Schauspieler-Ehepaar hat drei gemeinsame Kinder: James (17) sowie die Zwillinge Marion und Tabitha (10).

