Rainer Bock: Bösartige Vorliebe für die Nordsee

Schauspieler Rainer Bock hat ein Sehnsuchtsziel in der Nordsee. „Ich muss einmal im Jahr zum Beispiel nach Sylt, und zwar nicht nach Kampen, sondern einfach nach Sylt“, sagte der 66-Jährige: „Weil ich diesen Geruch riechen und die Nordsee spüren möchte. Das ist ein bisschen bösartig, weil ich an der Ostsee aufgewachsen bin.“ Er habe die Ostsee als Kind schon langweilig gefunden. „Ich hatte reiche Verwandte, die auf Sylt ein kleines Apartment hatten, das wir nutzen durften. Und so bin ich mit Sylt aufgewachsen.“

Jessica Schwarz: Kämpft um ihr Hotel im Odenwald

Schauspielerin und Hotelbesitzerin Jessica Schwarz, sorgt sich um eine zweite Welle der Corona-Pandemie. „Wir müssen abwarten, wie wir durch den Herbst und Winter kommen. Ein weiterer Lockdown wäre auch für alle Angestellten sehr schwierig“, sagte die 43-Jährige. Die in Berlin lebende Schauspielerin ist im südhessischen Michelstadt aufgewachsen und betreibt im Odenwald mit ihrer Schwester ein Designhotel mit einem Café. „Wir kämpfen. Das Hotel läuft wieder ganz gut an. Aber man merkt schon, dass sich die Menschen noch nicht gerne wieder in die Gastronomie rein setzen. Wir haben Glück mit dem tollen Sommer, wo die Gäste draußen sitzen können.“

Tony Hawk: Legenden-Status durch Videospiel-Reihe

Er war mehrfach Weltmeister; Skateboard-Legende Tony Hawk glaubt jedoch, dass er seine Bekanntheit vor allem einer nach ihm benannten Videospiel-Reihe zu verdanken hat. „Ich hatte eine erfolgreiche Skating-Karriere, aber das kommt nicht annähernd an meinen Erfolg, den ich durch die Videospiele hatte“, sagte der 52-Jährige. 1999 erschien der erste Teil des Videospiels „Tony Hawk’s Skateboarding“ – die Reihe wurde ein großer Erfolg. „Sie ist der Grund, dass die Menschen meinen Namen zuordnen können.“

Iris Berben: Bundespräsident gratuliert zum 70. Geburtstag

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Schauspielerin Iris Berben zum 70. Geburtstag am Mittwoch gratuliert. In einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben heißt es: „Als wundervolle Schauspielerin begeistern Sie Ihr Publikum schon so viele Jahre – sei es als Kommissarin, als Komödiantin oder als zerrissener Charakter. Wir Zuschauer können Ihnen nur immer wieder aufrichtig danken für den Zauber Ihrer vielfältigen Schauspielkunst.“ Der Bundespräsident dankte Berben auch „für Ihr großes Engagement für Demokratie und Toleranz. Sie beziehen klar und kompromisslos Position gegen jede Form von Antisemitismus, Ausgrenzung, Gewalt und Ressentiment“ – gerade, da vielerorts wieder ein Klima der Hetze, der geistigen Brandstiftung zu erleben sei.