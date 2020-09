Leonor: Kronprinzessin negativ getestet

Aufatmen im spanischen Königshaus: Kronprinzessin Leonor ist nach einem Corona-Fall in ihrer Schulklasse negativ auf das Virus getestet worden. Die 14-Jährige werde aber vorerst die Quarantäne im Zarzuela-Palast nordwestlich von Madrid fortsetzten, teilte das Königshaus mit. Eine Mitschülerin der ältesten Tochter von König Felipe VI. hatte sich im familiären Bereich angesteckt. Seit Freitag sind deshalb alle Kinder von Leonors Klasse isoliert. In Quarantäne ist auch Leonors jüngere Schwester, die Infantin Sofía (13). Sie alle sollen insgesamt zwei Wochen zu Hause bleiben. Die beiden Königstöchter besuchen die Privatschule Santa María de los Rosales in Moncloa-Aravaca im Westen Madrids. Dort war der Präsenzunterricht nach rund sechsmonatiger Corona-Unterbrechung einschließlich der in Spanien gut zweimonatigen Sommerferien am vorigen Mittwoch wiederaufgenommen worden.

Boris Johnson: Nachbarn nur bei wilden Partys anzeigen

Die Briten sollten aus Sicht ihres Premiers Boris Johnson ihre Nachbarn nur bei ausschweifenden Partys wegen Missachtung von Corona-Regeln anzeigen. „Ich selbst war nie ein Fan von Schnüffeleien“, sagte der 56-Jährige. Die Menschen sollten ihre Nachbarn lieber direkt auf Verstöße hinweisen. Weil die Zahl der Corona-Infektionen rapide ansteigt, gelten erneut strengere Regeln: So dürfen sich in England seit dieser Woche nur noch sechs Menschen miteinander treffen. Innenministerin Priti Patel hatte zuvor gesagt, sie würde im Zweifelsfall ihre Nachbarn anzeigen. Selbst zwei vierköpfige Familien, die sich auf der Straße unterhielten, seien ein Verstoß gegen die Regel.

Jim Carrey: Übernimmt Biden-Rolle in US-Satireshow

Der kanadisch-US-amerikanische Komiker Jim Carrey wird sich vor der Fernsehkamera in den demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden verwandeln. Die Comedy-Show „Saturday Night Live“ gab die prominente Besetzung für die Satire-Rolle am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Die 46. Staffel der beliebten, bissigen Show soll am 3. Oktober Premiere feiern, also einen Monat vor den Präsidentschaftswahlen im November. In früheren SNL-Shows war Ex-Vizepräsident Biden auch schon von Jason Sudeikis und Woody Harrelson dargestellt worden. Alec Baldwin kehrt mit seiner gefeierten Verkörperung von US-Präsident Donald Trump zurück. Baldwin hat für seine Trump-Parodie in den vergangenen Jahren schon viel Applaus bekommen. Die Komödiantin Maya Rudolph wird die Kandidatin der Demokraten für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, spielen.