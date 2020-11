Prinz William: Im Frühjahr wohl an Covid-19 erkrankt

Prinz William hat sich Medienberichten zufolge bereits im April mit dem Coronavirus angesteckt, dies aber damals geheim gehalten. Demnach wollte die Nummer zwei der britischen Thronfolge das Land nicht beunruhigen. Ende März hatte Williams Vater, Thronfolger Charles, öffentlich gemacht, dass er sich mit dem Virus angesteckt hatte. Zwei Tage später wurde Premierminister Boris Johnson positiv auf das Virus getestet und musste schließlich schwer krank auf der Intensivstation behandelt worden. Im Gegensatz zu seinem Vater aber habe das Virus den 38-jährigen William „ziemlich hart getroffen“, zitierte die Zeitung „Sun“ eine nicht näher genannte Quelle. „Irgendwann konnte er kaum noch atmen, so dass alle um ihn herum ziemlich in Panik gerieten.“

Das Königshaus wollte die Informationen über die Covid-19-Erkrankung nicht bestätigen, dementierte sie aber auch nicht.

Johnny Depp: Niederlage im „Ehefrauen-Schläger“-Prozess

US-Schauspieler Johnny Depp hat seinen Verleumdungsprozess gegen die britische Zeitung „The Sun“ verloren. In dem Verfahren ging es um einen Artikel aus dem Jahr 2018, in dem der 57-Jährige als „Ehefrauen-Schläger“ bezeichnet wurde, der seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt habe. Es habe sich erwiesen, dass die Berichterstattung eher wahr als unwahr gewesen sei, urteilte der Londoner High Court am Montag. Die Verhandlung im Juli hatte sich zu einem wochenlangen Rosenkrieg zwischen den beiden Schauspieler entwickelt.

Chrissy Teigen: Tattoo für ihren verlorenen Sohn

Mit einem Tattoo erinnert das US-Model Chrissy Teigen, Ehefrau von Sänger John Legend, an ihren Sohn, den sie vor wenigen Wochen durch eine Fehlgeburt verloren hat. Die 34-Jährige twitterte ein Foto, das den Schriftzug auf der Innenseite ihres Unterarms zeigt. Knapp über der Hand ist der Name „Jack“ zu lesen – so hatte das Paar das Baby während der Schwangerschaft genannt. 2019 hatte sich Teigen die Namen ihres Mannes und ihrer Kinder Luna Simone (4) und Miles Theodore (2) auf den Arm schreiben lassen.