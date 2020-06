Prinz Charles: Nehme Umweltschutz seit Infektion noch ernster

Prinz Charles setzt sich seit seiner Covid-19-Erkrankung noch entschlossener für Umweltschutz ein als vorher. Je mehr die Natur zerstört werde, desto stärker setze sich die Menschheit der Bedrohung von Pandemien aus, sagte der 71 Jahre alte britische Thronfolger am Mittwochabend in einem Video-Interview: „Alle diese Dinge haben mit dem Verlust von Biodiversität zu tun, sie werden Zoonose genannt und man bekommt diese Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden, wenn man die Natur zerstört. Wenn die Erde ein Patient wäre, hätte kein anständiger Arzt so eine Situation entstehen lassen, bevor er eine Behandlung einleitet.“ Er habe Glück gehabt, sagte der Prinz über seine überstandene Coronavirus-Infektion: „Ich bin leicht davongekommen.“ Charles war Ende März positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er hatte jedoch nur milde Symptome und erholte sich relativ schnell wieder.

Bruce Springsteen: Die USA versinken im Chaos

US-Rockstar Bruce Springsteen hat seinen Auftritt als Gast-DJ beim Radiosender Sirius XM für einen Appell gegen Rassismus und Polizeigewalt genutzt. Zum Auftakt der Sendung am Mittwoch spielte er seinen Protest-Song „American Skin (41 Shots)“ und widmete ihn dem durch Polizeibrutalität gestorbenen Afroamerikaner George Floyd. Das Lied aus dem Jahr 2001 prangert das Vorgehen von vier weißen Polizisten an, die im Jahr 1999 den unbewaffneten schwarzen Einwanderer Amadou Diallo mit 41 Schüssen niedergestreckt hatten. „Das Land brennt und ist im Chaos“, sagte Springsteen mit Blick auf die schwere Krise in den USA durch die Coronavirus-Pandemie und durch Polizeigewalt.

Moe Myint May Thu: Kleine Starköchin aus Myanmar

Ein achtjähriges Mädchen in Myanmar ist während des Lockdowns zur kleinen Starköchin geworden. „Weil ich nicht nach draußen gehen konnte, begann ich Mama und Papa beim Kochen zu helfen, und ich liebe es“, sagte Moe Myint May Thu. Bald lud ihre Mutter Videos der Tochter beim Kochen traditioneller Gerichte auf ihr TikTok-Konto. Dabei trägt das Kind süße Kochuniformen und Kochmützen. Weil die Schulen noch geschlossen sind, verbringt Moe Myint May Thu inzwischen bis zu drei Stunden am Tag in der Küche. Sie übt für später – und möchte einmal professionelle Köchin werden. Ihr Lieblingsgericht ist Mohinga, eine Reisnudel- und Fischsuppe, die in Myanmar gern zum Frühstück gegessen wird.