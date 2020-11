Carl Philip: Schwedischer Prinz positiv auf Corona getestet

Der schwedische Prinz Carl Philip (41) und seine Frau Prinzessin Sofia (35) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das schwedische Königshaus am Donnerstag mit. Der jüngere Bruder von Kronprinzessin Victoria und seine Gattin hätten sich bereits am Mittwoch mit leichteren Krankheitssymptomen gemeinsam mit ihren Kindern in häusliche Quarantäne begeben. Im Anschluss sei ihre Corona-Infektion festgestellt worden. Auch Schwedens König Carl XVI. Gustaf (74), Königin Silvia (76), Victoria (43) und ihr Gatte Prinz Daniel (47) sollen jetzt getestet werden.

Jenny Elvers: Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand

Schauspielerin Jenny Elvers hält nichts von erotischen Eskapaden. „Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand“, sagte die 48-Jährige: „Richtig spießig, oder?“ Natürlich habe es Gelegenheiten gegeben. „Aber ich habe mich immer wieder gebremst“. Es sei für sie das Wichtigste, sich auf sich selbst und ihre Gefühle verlassen zu können. „Ich schlafe erst mal eine Nacht über Dinge, die mich beschäftigen“, sagte Elvers.

Johnny Depp: Gericht weist Berufung zurück

Johnny Depp hat nach seiner Niederlage im Verleumdungsprozess gegen die britische Boulevardzeitung „The Sun“ einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Ein Gericht wies am Mittwoch den Antrag des US-Schauspielers auf Berufung ab. Es gebe keine „vernünftige Chance auf Erfolg“. Die „Sun“ hatte den 57-jährigen Depp in einem Artikel als „Ehefrauen-Schläger“ bezeichnet.

Daniela Katzenberger: Duett mit Ehemann Beziehungstest

Für Reality-Star Daniela Katzenberger (34) waren die Gesangseinlagen mit ihrem Mann Lucas Cordalis (53) in der Show „The Masked Singer“ eine Beziehungsprobe. „Das größte Problem war, dass wir wirklich ein Paar sind. Wir waren nicht nur Arbeitskollegen wie ,Modern Talking’ damals“, sagte die gebürtige Ludwigshafenerin. Wenn etwas schiefgegangen sei, habe man sich „auch mal gezofft“. „Ich kann zum Beispiel keine zweite Stimme singen oder so. Und Lucas hat mir dann viel abverlangt, was das Singen betrifft.“ Auf der Bühne sei aber alles vergessen gewesen. Das Paar hatte in Erdmännchen-Kostümen an der Show teilgenommen.