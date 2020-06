Pierce Brosnan: Werde durch Selbstzweifel erst stark

Für Schauspieler Pierce Brosnan ist Aufgeben keine Option. Er werde durch Zweifel erst richtig stark, sagte der frühere Bond-Darsteller bei der Vorstellung seines neuen Films „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“. „Wenn solche Gefühle in mir hochkommen, dann wird meine Entschlossenheit nur noch stärker“, sagte der 67-Jährige: „Du kämpfst härter, wenn die Selbstzweifel kommen. Wenn dein Selbstvertrauen mit dem Rücken zur Wand steht, das ist der Moment, in dem du rauskommst und losschlägst.“ Der gebürtige Ire spielt in der Netflix-Komödie den Vater von Will Ferrells Figur Lars Erickssong, der Island beim ESC vertritt. In der Rolle rät er seinem Sohn immer wieder, die Musikkarriere aufzugeben.

Anne Ratte-Polle: Gelassener durch den Tod der Eltern

Die Schauspielerin Anne Ratte-Polle ist durch den Tod ihrer Eltern gelassener geworden. „Jede Krise zwingt einen, sein Leben neu zu überdenken“, sagte die 46-Jährige über den tödlichen Autounfall ihrer Eltern im Jahr 2008. Das erste Jahr danach sei „ein Vollschock“ gewesen, „zumal ich vorher noch nie Tod in meiner näheren Umgebung erlebt hatte“. Auch in der Gesellschaft werde das Thema Tod gemieden, „weil es wirtschaftlich nichts bringt“, sagte Ratte-Polle. Wenn man sich mit dem Tod auseinandersetze, lerne man jedoch, dass er dazu gehöre. „Das macht einen gelassener und entspannter; man rennt nicht mehr so sehr falschen Dingen hinterher.“

Vladimir Burlakov: Habe Corona-Auszeit genossen

Schauspieler Vladimir Burlakov, einer der beiden neuen Kommissare im SR-„Tatort“, hat das wochenlange Drehverbot wegen der Corona-Pandemie nicht als negativ empfunden. „Ich fand es ehrlich gestanden gar nicht so schlecht“, sagte der 33-Jährige. Es sei angenehm gewesen, eine Auszeit vom Leistungsdruck zu haben, unter dem man sonst stehe. „Wenn die Branche lebt und atmet, muss man ständig gucken, zu welchem Casting man geht. Als Schauspieler will man immer gefallen und immer überzeugen. Das ist alles weggefallen, weil nichts gecastet wurde.“ Die Zeit habe er nutzen können, „um zu gucken, was wichtig und was weniger wichtig im Leben ist“.