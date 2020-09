Peter Kurth: Fernsehkarriere nicht angestrebt

Schauspieler Peter Kurth hat seine Karriere bei Film und Fernsehen ursprünglich nicht angestrebt. „Ich bin ja ein altes Ost-Kind und erst einmal war natürlich Theaterspielen sehr, sehr wichtig“, sagte der im mecklenburgischen Güstrow geborene Kurth. Der 63-jährige „Tatort“-Kommissar fügte hinzu: „Aber Film und Fernsehen haben mich schon immer auch interessiert. Und heute bin ich sehr froh, dass ich in beiden Welten arbeiten kann.“ Nach dem Besuch der Schauspielschule Rostock wirkte der Künstler Jahrzehnte in den Ensemble führender Bühnen.

Helmut Zierl: Habe sehr viele Drogen genommen

Schauspieler Helmut Zierl hat über seinen früheren Drogenkonsum gesprochen. „Ich habe sehr viele Drogen genommen, viel mit LSD, Speed oder Mescalin herumexperimentiert. Haschischrauchen war dagegen schon normal“, sagte der 65-Jährige. Während dieser Zeit habe er einige Wochen in Amsterdam gelebt. „Der Tod war mein ständiger Begleiter. Auch ich wollte mein Leben wegschmeißen, ohne überhaupt erst richtig zu leben angefangen zu haben“, sagte Zierl über diese Phase als Jugendlicher.

Emil Steinberger: Kabarettist übt sich als Krankenpfleger

Der Schweizer Komiker und Kabarettist Emil Steinberger findet sich mit 87 Jahren in einer neuen Rolle wieder, allerdings im echten Leben: als Krankenpfleger, weil seine Frau Niccel sich bei einem Sturz Handgelenk und Ellbogen gebrochen hat. Die Sache sei sehr schmerzhaft. Dennoch nehmen es beide mit Humor: „Ich hatte schon viele Berufe, aber Krankenpfleger war ich noch nie.“

Matthias Freund: Bratwurst mit Gummibärchen

Bei mehr als 200 Wurstsorten kann man auch mal daneben liegen, findet Metzger Matthias Freund. Seine Dorfmetzgerei in Sailauf in Nordbayern hat es mit ihrem Riesensortiment ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft. Unter anderem verkaufen Freund und seine Frau Stephanie dort Spaghetti-Bratwurst (Bild), Gin-Tonic-Bratwurst und Viagra-Bratwurst. Durch die Wurstvielfalt sei der Umsatz in den vergangenen Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen. Manche Sorten fänden aber kaum Abnehmer: „Die Gummibärchen-Bratwurst schmeckte eher nach Red Bull, das kam nicht so gut an.“ An Ideen mangle es ihm und seiner Frau aber nicht.