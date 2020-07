Ottfried Fischer: Meine Frau wird jeden Tag schöner

Schauspieler Ottfried Fischer genießt die Flitterwochen mit seiner Frau Simone Brandlmeier (49) am Wörthersee in Österreich. „Ich kenne die Gegend gut, habe hier viele Bekannte durch meine Drehs früher bei Ein Schloß am Wörthersee’“, sagte der 66-Jährige: „Es ist für mich ein bisschen wie nach Hause kommen.“ Die Natur sei so schön anzusehen. Und: „Die Berge geben mir innere Ruhe.“ Auch mit seiner Frau laufe es gut: „In meinem hohen Alter sind ja ständig Flitterwochen. Meine Frau wird jeden Tag schöner, und so geht es mir auch. Sie kann mich gut aushalten, mich ertragen. Ich bin ein gewitzter Mann, aber ein witziger Mann ist ja nicht immer für alle witzig.“ Nach 13 Jahren Partnerschaft hatte der Kabarettist seine Lebensgefährtin im Juni in Passau geheiratet.

Amigos: Tanzen sollen lieber die Fans

Das Schlager-Duo Amigos produziert Discofox-Lieder wie am Fließband – doch das Tanzen überlassen sie ihren Fans. „Wir sind fürs Tanzen nicht unbedingt geboren“, sagte Karl-Heinz Ulrich (71, links), der zusammen mit seinem Bruder Bernd (69) das Duo bildet: „Ich kann zwar tanzen, aber es zählt nicht gerade zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Ich sitze lieber am Computer und kümmere mich um die nächsten Titel. Tanzen sollen mal lieber die, die vor der Bühne stehen.“ Die Amigos aus dem mittelhessischen Hungen sind das erfolgreichste Schlager-Duo Deutschlands.

Marco Reus: Bringe meine Tochter regelmäßig zu Bett

Fußballprofi Marco Reus genießt die Abendstunden mit seiner kleinen Tochter. „Seitdem die Kleine auf die Welt gekommen ist, habe ich sie bis jetzt, glaube ich, jeden Abend zu Bett gebracht“ – sofern er zu Hause gewesen sei, sagte der 31-jährige Nationalspieler in einem von Borussia Dortmund veröffentlichten Interview. Vor dem Schlafengehen spiele er oft noch mit ihr. Das sei die Zeit, in der er mit seiner gut 15 Monate alten Tochter allein sei und seiner Frau damit Zeit geben könne zu relaxen. „Ich muss sagen, ich genieße das richtig“, sagte der BVB-Kapitän. Besonders habe ihn bewegt, als seine Tochter angefangen habe zu krabbeln und zu laufen – und wenn sie lacht.