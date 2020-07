Nina Ruge: Seit 20 Jahren Verzicht auf Süßes

Kein Kuchen, keine Schokolade: Nina Ruge meidet seit mehr als 20 Jahren Süßigkeiten und Desserts. „Ich habe mir das mit 40 abgewöhnt“, sagte die 63 Jahre alte Autorin und Moderatorin: „Ich esse seitdem weder Dessert, noch Eis, auch kein weißes Weizenbrot. Und mir fehlt nichts. Sie können mir tatsächlich ein Wahnsinnseis mit Brombeersoße vorsetzen, und ich sage: Dankeschön!“

Gisele Bündchen: Tausende Bäume fürs Amazonas-Becken

Die Corona-Pandemie hat die Geburtstagspläne von Model Gisele Bündchen durchkreuzt. „Ich wollte in das Amazonas-Gebiet“, sagte die Brasilianerin mit deutschen Wurzeln: „Ich hatte mir alles zurechtgelegt, einen Baum zu pflanzen, meine Kinder mitzunehmen.“ Nun will Bündchen, die am Montag 40 Jahre alt wurde, 2021 Tausende Setzlinge im Amazonas-Becken pflanzen: „Alle wollten mir zum 40. Geburtstag etwas schenken. Da habe ich gesagt: Das einzige Geschenk, das ihr mir machen könnt, ist: helfen, Bäume zu pflanzen.“

Kanye West: Mein Vater wollte mich abtreiben lassen

Die erste Wahlkampfveranstaltung von Rap-Star Kanye West verlief chaotisch. Während des Auftritts am Sonntag in South Carolina brach der 43-Jährige in Tränen aus, als er erzählte, dass sein Vater ihn habe abtreiben lassen wollen. „Meine Mutter hat mein Leben gerettet“, sagte West. Er erzählte zudem, dass er selbst bei seiner Frau Kim Kardashian auf eine Abtreibung gedrungen habe, als der Reality-TV-Star mit der ältesten Tochter des Paares schwanger war. West hatte am 4. Juli zur allgemeinen Überraschung angekündigt, bei der Präsidentschaftswahl im November antreten zu wollen. Seitdem wird in den USA gerätselt, wie ernst er es damit meint.

Amber Heard: Von Anschreien über Treten bis Würgen

US-Schauspielerin Amber Heard (34) hat ausgesagt, Todesangst vor ihrem Ex-Ehemann Johnny Depp gehabt zu haben. „Er hat mir viele Male damit gedroht, mich zu töten, vor allem später in unserer Beziehung“, erklärte Heard in einer schriftlichen Stellungnahme am Montag in London mit. Das Spektrum habe von Anschreien über Treten bis Würgen gereicht. Der 57-jährige Depp klagt gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ wegen eines Artikels, in dem behauptet wurde, er habe Heard misshandelt. Heard und Depp liefern sich deshalb seit Tagen einen Rosenkrieg vor Gericht.