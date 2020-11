Nicole Kidman: Mit 13 Jahren bereits 1,78 Meter groß

Schauspielerin Nicole Kidman ist nicht gerade klein: 1,80 Meter misst die 53-Jährige. Als Jugendliche sei ihr das unangenehm gewesen, sagte Kidman nun in einem Interview: „Ich war ein Teenager, der sich nicht anpassen wollte, aber ich hatte auch viele Ängste und Unsicherheiten, weil ich so groß war. Mit 13 war ich schon 1,78 Meter groß.“ Kidman wurde auf Hawaii geboren. Als sie drei Jahre alt war, zogen ihre Eltern ins heimatliche Australien zurück, wo die Schauspielerin aufwuchs.

Luke Mockridge: Froh über Wurzeln in Bonn-Endenich

Comedian Luke Mockridge empfindet kleinstädtische Wurzeln als äußerst hilfreich. „Ich bin kein sonderlich großer Freund von roten Teppichen und Instagram-Storys mit Promi-Freunden. Darum bin ich sehr glücklich, bei all dem Rummel, der um mich herum passiert, noch diese gesunde Homebase zu haben“, sagte er. Der 31-Jährige stammt aus dem Bonner Ortsteil Endenich. Noch heute spaziere er gerne mit seiner Mutter durch das Zentrum und höre Klatsch und Tratsch über die Anwohner. „Wenn ich in Endenich geblieben wäre, würde ich heute vermutlich Englisch und Sport unterrichten, den örtlichen Fußballverein trainieren oder dort spielen und fleißig in meine Stammkneipe gehen. Und wenn ich mir das so vorstelle, wäre das auch nicht das schlechteste Leben.“

Nek: Sänger Nek meldet sich aus dem Krankenhaus

Der italienische Pop-Musiker Nek hat sich nach ungewöhnlicher Stille in den sozialen Medien bei seinen Fans zurückgemeldet – aus dem Krankenbett. „Ich hatte einen Unfall, während ich in meinem Landhaus war“, schrieb der 48-Jährige auf Facebook zu einem Foto, das ihn mit einem Gips am linken Arm zeigt. Er befinde sich seit einigen Tagen im Krankenhaus und erhole sich von einer Operation an der Hand. Nek, mit bürgerlichem Namen Filippo Neviani, landete 1997 mit seinem Pop-Hit „Laura non c’è“ einen großen Erfolg.

Elon Musk: Jetzt reicher als Bill Gates

Der Höhenflug des US-Elektroautobauers Tesla lässt das Vermögen von Firmenchef Elon Musk immer weiter steigen. Dem Milliardärsranking „Bloomberg Billionaires Index“ zufolge überholte der 49-Jährige am Montag den Microsoft-Mitgründer Bill Gates und gilt nun als zweitreichster Mensch der Welt. Dank des Kursanstiegs der Tesla-Aktie sei Musks Vermögen an einem Tag um 7,2 Milliarden auf 127,9 Milliarden Dollar (108 Milliarden Euro) geklettert. Gates brachte es auf 127,7 Milliarden Dollar. An der Spitze steht Amazon-Chef Jeff Bezos (182 Milliarden Dollar).