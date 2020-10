Nico Santos: Bei Castingshows zählt am Ende nur der Wille

Popsänger Nico Santos kann nachvollziehen, dass einige Nachwuchsmusiker Castingshows skeptisch sehen. „Ich kann schon verstehen, wenn man befürchtet, einen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Das kann am Anfang auch etwas kontraproduktiv sein“, sagte der 27-Jährige: „Aber wenn man weitermacht, seine eigenen Songs schreibt und seine eigene Sprache findet, kann man das schaffen. Am Ende zählt wirklich nur der Wille, es zu schaffen. Das ist jedem selbst überlassen.“

Delphine von Sachsen-Coburg: Fühle mich wie neugeboren

Nach ihrer Anerkennung als Tochter des belgischen Ex-Königs Albert II. fühlt sich die frischgebackene Prinzessin Delphine von Sachsen-Coburg wie neu geboren. „Sie haben mich geboren, wie ich hätten geboren sein sollen. Ich bleibe eine Künstlerin, aber im Inneren werde ich eine andere sein“, sagte die 52-Jährige in Brüssel. Das Brüsseler Berufungsgericht hatte vergangene Woche endgültig ein Urteil im jahrelangen Vaterschaftsstreit zwischen Albert und Delphine gesprochen. Demnach ist die 52-Jährige die leibliche Tochter des früheren Königs – und somit Prinzessin. Die Künstlerin, die bislang Boël hieß, kämpft seit 2013 gerichtlich um die Anerkennung als Tochter des belgischen Ex-Königs.

Sophia Thomalla: Moderation von Kuppelshow

Sophia Thomalla moderiert die neue Staffel der Kuppelshow „Are You The One?“. Für das Liebesspiel treffen sich 20 Singles in Griechenland, Experten haben vorab jeweils zehn vermeintlich perfekte Paare ermittelt. Doch wer der Traumpartner ist, das müssen die Teilnehmer selbst herausfinden. „Paare beim Balzen beobachten und kommentieren – ich liebe es. Eine meiner leichtesten Übungen“, sagte die 31-Jährige.

Kim Kardashian: Infektion von Ehemann war beängstigend

Realitystar Kim Kardashian spricht über die Corona-Infektion ihres Ehemanns Kanye West (43) im Frühjahr. Sie habe seine Bettwäsche mit Handschuhen und Gesichtsschutz gewechselt. „Kanye hatte es ganz am Anfang, als niemand richtig wusste was los war. Es war so beängstigend und unbekannt“, sagte die 39-Jährige. Sie sei zu dieser Zeit ganz allein mit ihren vier Kindern gewesen, ohne weitere Hilfe im Haus, während ihr Mann mit dem Virus gekämpft habe. „Ich musste kommen und seine Laken wechseln und ihm helfen, aus dem Bett zu kommen, wenn es ihm nicht gut ging.“ Inzwischen kann sie der Coronavirus-Pandemie auch gute Seiten abgewinnen: „Vielleicht brauchte unser Planet eine Pause.“