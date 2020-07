Nico Santos: Touristen sollten sich an Regeln halten

Der deutsch-spanische Popsänger Nico Santos hofft auf die Disziplin der deutschen Urlauber auf der spanischen Insel. „Meine Eltern haben im Lockdown gelitten. Die Regeln waren so streng wie fast nirgendwo. Und dann wäre es schön, wenn die Leute sich an die Regeln halten würden. Der Ballermann sollte nicht für immer verschwinden. Aber in dieser Zeit ist es in der üblichen Form nicht möglich“, sagte der 27-Jährige. Der Songwriter verbrachte den größten Teil seiner Jugend auf Mallorca.

Cher: US-Poplegende erringt erfolg für einsamen Elefanten

Ein pakistanisches Gericht hat dem Umzug eines einsamen und offenbar psychisch kranken Elefanten aus einem Zoo in Islamabad in ein Naturschutzgebiet zugestimmt. Ein Expertengremium habe für das Tier ein 25.000 Hektar großes Naturschutzgebiet in Kambodscha gefunden, teilten die Behörden am Samstag mit. Tierschützer und die US-Poplegende Cher (74) hatten sich seit Jahren um das Schicksal des ursprünglich aus Sri Lanka stammenden Elefanten gesorgt.

Prinzessin Beatrice: Eltern fehlen auf den Hochzeitsfotos

Nach der überraschenden Nachricht von der Hochzeit der Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice und ihrem Partner Edoardo Mapelli Mozzi hat der Palast am Wochenende Fotos der Feier vom Freitag veröffentlicht. Darauf zu sehen ist eine strahlende Beatrice (31) an der Seite ihres Bräutigams vor der blumengeschmückten Royal Chapel of All Saints auf dem Gelände von Schloss Windsor. Auf einem weiteren Bild sind – mit deutlichem Abstand zum Brautpaar – Königin Elizabeth II. (94) und ihr Mann Prinz Philip (99) zu sehen. Viele britische Zeitungen hoben eines der Bilder am Sonntag auf ihre Titelseite. Nicht entgangen ist vielen dabei, dass Beatrices Eltern, Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson, nicht zu sehen sind. „Wo ist Papa?“, fragte der „Sunday Mirror“. Möglicherweise wollte der Palast verhindern, dass die Hochzeit von den Vorwürfen gegen Andrew (60) überschattet werden. Der zweitälteste Sohn der Queen steht seit Monaten wegen seiner Freundschaft zu dem inzwischen gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein in der Kritik.