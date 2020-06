Marie-Luise Marjan: Corona-Krise hat auch Gutes

Für Schauspielerin Marie-Luise Marjan hat die Corona-Krise nicht nur negative Folgen. „In gewisser Weise genieße ich geradezu den Abstand zu den Menschen. In meiner Branche wird ja viel umarmt und geküsst. Das mag ich ohnehin nicht immer so gerne“, sagte die 79-Jährige in Köln. „Ich lebe nicht viel anders als normalerweise“, sagte die „Mutter Beimer“ aus der inzwischen eingestellten ARD-Serie „Lindenstraße“. „Ich fahre viel Rad und gehe spazieren.“

Sophia Thomalla: Für Paare sind es harte Zeiten

Sophia Thomalla (30) hat die Zeit der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise auch als Bewährungsprobe für ihre Beziehung empfunden. „Noch zwei Wochen länger, und es hätte einen Toten gegeben. Da spreche ich aber, glaube ich, allen Paaren aus dem Herzen“, sagte die Schauspielerin in der „NDR Talk Show“. „Irgendwann geht man sich einfach super auf den Sack.“ Thomalla ist mit dem Fußballer Loris Karius (26) liiert, der Torwart stand zuletzt für den Klub Besiktas Istanbul auf dem Platz.

Queen Elizabeth II.: Es geht auch ohne Parade in London

Mit einer schlichten Zeremonie ist die britische Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor zu ihrem 94. Geburtstag gefeiert worden. Statt der üblichen Militärparade „Trooping the Colour“ in London gab es am Samstag angesichts der Corona-Pandemie einen kleinen Aufmarsch der Welsh Guards in roter Uniform und Bärenfellmütze – unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln. Eine Kapelle spielte unter anderem die Nationalhymne „God save the Queen“. Die Monarchin verfolgte die als „Mini-Trooping“ bezeichnete Zeremonie lächelnd von einem überdachten Podium im Innenhof des Schlosses aus.

Rainer Langhans: Freie Liebe per Datenverkehr

Der Alt-68er und Ex-Apo-Aktivist Rainer Langhans plädiert für das freizügige und ungenierte Teilen persönlicher Daten im Internet. „Ich gebe meine Daten freiwillig und bekomme dafür Eure“ müsse der Deal lauten. Das sei Liebe. „Damals nannten wir das „alles teilen, alles mitteilen“, sagte Langhans, der am 19. Juni 80 Jahre alt wird. Wer ängstlich über seine Daten und sein Eigentum daran wache, sei wie jemand, der auf seinem Geld sitze. „Ich bin gegen jede Überwachung – aber nicht dadurch, dass ich mich den Tools, die das können, entziehe“, sagte Langhans. „Die Daten sind frei. Früher hieß es: Die Gedanken sind frei“, sagte Langhans. „Leider haben die Leute noch immer Angst vor der Freiheit, vor der Liebe.“