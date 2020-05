Monica Lierhaus: Bereue folgenschwere Hirnoperation

Die frühere „Sportschau“-Moderatorin Monica Lierhaus bereut die Hirnoperation vor elf Jahren, durch deren Folgen sie bis heute körperlich eingeschränkt ist. „Wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich das Aneurysma wohl nicht entfernen lassen. Aber die Ärzte hatten mir gesagt, dass ich sonst eines Tages tot umfallen könnte“, sagte Lierhaus, die am Montag 50 Jahre alt wird. Inzwischen gehe es ihr den Umständen entsprechend gut. Sie sei schon längere Zeit nicht mehr gestürzt – „das letzte Mal vor einem halben Jahr“. Der Gleichgewichtssinn sei stabil: „Und wenn ich falle, dann kann ich wieder von selbst aufstehen, das war nicht immer so“.

Prinz Charles: Helft den Bauern bei der Ernte

Der britische Thronfolger Prinz Charles hat seine Landsleute dazu aufgerufen, den Bauern in der Corona-Krise bei der Ernte zu helfen. „Das Essen entsteht nicht durch Zauberei“, sagte der 71-Jährige, der selbst Ökobauer ist, in einem am Dienstag veröffentlichen Video. Charles unterstützt damit eine Initiative der Regierung und der Agrarwirtschaft: Sie fürchten, dass Obst und Gemüse auf den Feldern in Großbritannien verrotten könnten, da ausländische Arbeitskräfte wegen der Pandemie fehlen. Auch der Brexit verschärft die Lage in der Landwirtschaft.

Lena Meyer-Landrut: Kämpfe weiter für meine Privatsphäre

Sängerin Lena Meyer-Landrut kann das mediale Interesse an ihrem Privatleben nur bedingt nachvollziehen. „Die Presse kann vielleicht kein Gefühl dafür entwickeln, wo sie eine Grenze überschreitet“, sagte die 28 Jahre. Sie habe theoretisch die Möglichkeit, sich komplett aus den sozialen Medien zu verabschieden. „Das wäre ein klareres Signal, dass ich mein Privatleben schütze. Aber so kämpfe ich einfach weiter dafür, dass meine Privatsphäre meine Privatsphäre bleibt.“

Reiner Calmund: Ich esse und nehme trotzdem ab

Der frühere Bundesliga-Manager Reiner Calmund träumt nach seiner Magen-OP von seinem Idealgewicht. 43 Kilogramm hat der 71-Jährige seit dem Eingriff im Januar bereits abgenommen: „Aktuell wiege ich 129,2 Kilogramm. Da würde ich mich freuen, wenn ich die 100 erreichen könnte.“ Nach der Magenverkleinerung geht es Calmund wunderbar; er nimmt Kilo um Kilo ab. „Ich esse nach wie vor gerne, aber ich habe keine Probleme damit, weil ich schneller satt bin.“