Mike Krüger: Urlaub auf Sylt statt in Spanien

Der Hamburger Sänger Mike Krüger hat coronabedingt seine Sommerreisepläne geändert. „Wir haben früh mehrere Urlaubsreisen abgesagt. Mallorca ist natürlich gestrichen. Wir wollten zu Freunden nach Marbella. Auch gestrichen“, sagte der 68 Jahre alte Komiker. Seine Frau und er wollen nun stattdessen ganz in der Nähe Urlaub machen. Auf dem Plan stehe Sylt. „Mal gucken, wie es uns da gefällt und wie voll es ist.“ Ansonsten sei erstmal die Terrasse angesagt. In der Corona-Zeit habe er aber auch wieder mehr Gitarre gespielt und ein paar alte Songs von anderen Künstlern rausgesucht, „die ich immer schon mal spielen wollte“.

Johannes Oerding: Fehl am Platz im Autokino

Sänger Johannes Oerding hält nichts von Konzerten im Autokino. Dafür sei er nicht der richtige Mann, sagte der 38-Jährig: „Mit Hupen verbinde ich einfach nichts Gutes. Ich brauche die Reaktion des Publikums.“ Wegen der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Verbots von Konzerten treten zurzeit einige Künstler in Autokinos aufgetreten, wo die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Während der Corona-Krise sei er so oft zu Hause gewesen wie in den letzten sechs Jahren nicht, sagte Oerding. „Es fing schon wieder an, dass meine Mutter ungefragt anfing, meine Wäsche zu waschen und zu bügeln.“

Lena Dunham: Konnte keine lauten Geräusche vertragen

US-Schauspielerin Lena Dunham hat auf Instagram unter dem Titel „Meine Covid Geschichte“ ausführlich ihre schwere Covid-19-Erkrankung beschrieben. Mitte März sei sie positiv getestet worden, schreibt die 34-Jährige. Drei Wochen lang habe sie starke Symptome gehabt, darunter hohes Fieber, harten Husten, heftige Kopfschmerzen, Atembeschwerden und „erdrückende Müdigkeit“. Ihr Körper habe plötzlich rebelliert. „Die Nerven in meinen Füßen brannten und die Muskeln arbeiteten nicht mehr. Meine Hände waren taub. Ich konnte keine lauten Geräusche vertragen“, führte Dunham weiter aus.

Henry Maske: Mag meine Brandenburger Heimat

Der frühere Box-Weltmeister Henry Maske ist gern Brandenburger – auch wenn er inzwischen bei Köln lebt. „Damit beschreibt man ein Stück weit seinen Charakter: Lieber handeln als viel reden und immer bodenständig bleiben“, sagte der 56-Jährige. Der gebürtige Treuenbrietzer, der seine Karriere in Jüterbog startete, riet seinen Landsleuten zu mehr Optimismus: „Die Brandenburger haben ein schönes Land, mit einer Hauptstadt, auf die sie stolz sein können. Und wir haben vieles, das auch für andere interessant ist.“