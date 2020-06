Mickie Krause: „Zehn nackte Friseusen“ mit Mundschutz

Der Schlagersänger Mickie Krause würde seine Hits wie „Zehn nackte Friseusen“ oder „Schatzi schenk mir ein Foto“ auch mit Mundschutz singen. Es sei jetzt dringend ein Konzept nötig, auf dessen Grundlage wieder Veranstaltungen stattfinden könnten, zur Not mit Einschränkungen. Er könne gut damit leben, wenn statt 2000 Leuten nur 700 kommen dürften. „Auch die wollen unterhalten werden. Dafür gehe ich auch gerne mit Mundschutz auf die Bühne oder stehe vor Gästen, die Mundschutz tragen“, sagte Krause, der am Sonntag 50 Jahre alt wird.

Max Giesinger: Unbemerkter Patzer bei Gottschalk-Show

Sänger Max Giesinger hat einen Texthänger beim Geburtstagsständchen für Thomas Gottschalk erfolgreich überspielt. „In dem Fall dachte ich schon, dass es den Leuten auffallen müsste – war aber nicht so. Es hat wirklich niemand gecheckt“, sagte der 31-Jährige. Giesinger hatte bei der ZDF-Show zum 70. Geburtstag des Moderators Mitte Mai zusammen mit Michael Schulte den Klassiker „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel interpretiert – und seinen Text vergessen. Stattdessen reihte er zum Teil wahllos englische Wörter aneinander. „Du denkst selbst, das war der größte Fail (Patzer) deines Lebens, bist aber scheinbar dann doch so professionell in der Notsituation, dass es die Leute nicht merken. Ich habe mich darüber 20 Minuten extrem aufgeregt, aber dann gedacht: Du kannst es nicht mehr ändern. Weiter geht’s.“, sagte Giesinger.

Carsten Maschmeyer: Ehefrau die wichtigste Ratgeberin

Unternehmensgründer und TV-Moderator Carsten Maschmeyer schätzt die Menschenkenntnis seiner Ehefrau Veronica Ferres über alles. Sie sei dabei seine „wichtigste Ratgeberin“, sagte der 61-Jährige. Das Urteilsvermögen der Schauspielerin (55) nutze er auch in seinem Berufsalltag. „Bevor ich jemanden einstelle, versuche ich vorher noch, mit ihm, seiner Frau und Veronica essen zu gehen.“ Maschmeyer und Ferres sind seit zwölf Jahren ein Paar, 2014 heirateten sie in Nizza. Den Hochzeitstag bezeichnete Maschmeyer als Höhepunkt seines Lebens. „Ich würde es genauso noch mal machen. Gleiche Location, dieselben Blumen, und vor allem die gleiche Frau.“