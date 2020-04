Mickie Krause: Partysänger hakt Saison am Ballermann ab

Partysänger Mickie Krause kann sich nur schwer vorstellen, in diesem Jahr noch am Ballermann aufzutreten. „Ich habe die Mallorca-Saison für mich im Grunde aufgegeben“, sagte der 49-Jährige. Er glaube nicht, dass bis Oktober Hotels wieder öffnen, Flugzeuge auf die Insel fliegen und vor allem große Diskotheken Partys veranstalten dürften. „Das ist für mich Utopie.“ Der Ballermann-Star wäre auch in diesem Sommer regelmäßig im Kultlokal „Megapark“ aufgetreten. Er habe Mitleid mit den Mitarbeitern vor Ort, aber auch den Jugendlichen, die im Sommer ihren Schulabschluss auf Mallorca feiern wollten.

Gianna Nannini: Neue Songs entstehen im Fahrstuhl

Die italienische Rocksängerin Gianna Nannini hat Ideen für neue Lieder häufig an ungewöhnlichen Orten. „Oft fallen mir Melodien ein, wenn ich im Fahrstuhl bin. Ich kann nicht erklären warum, aber es ist so“, sagte die 63-Jährige. Die Musikerin aus Sienna in der Toskana verbringt die Phase der Corona-Pandemie in Mailand. Ihr Studio sei eigentlich in London. Trotzdem bekomme sie neue Aufnahmen auch mit weniger Ausstattung hin.

Matthias Brandt: Gebe immer ein ordentliches Trinkgeld

Der Schauspieler Matthias Brandt hat ein besonderes Verhältnis zu Kellnerinnen und Kellnern und achtet deshalb auf angemessenes Trinkgeld. „Ich fühle da eine gewisse Verbundenheit, von Servicekraft zu Servicekraft gewissermaßen. Wir sind ja beide für Bespaßung zuständig“, sagte der 58-Jährige. Trinkgeld gebe er „nicht unter zehn Prozent“; bei niedrigeren Beträgen auch mehr. Es sei ihm sehr peinlich, wenn er gemeinsam mit Leuten Essen gehe, die hinterher die Rechnung übernähmen und sich dann als knauserig erwiesen.

Richard Lugner: „Mörtel“ bangt um Opernball-Loge

Bauunternehmer Richard „Mörtel“ Lugner, der mit prominenten Gästen beim Wiener Opernball seit Jahrzehnten für Schlagzeilen sorgt, fürchtet um seine Loge. Der neue Staatsoperndirektor hatte angekündigt, bei der Vergabe der Logen künftig Bewerber zu bevorzugen, die die Oper das ganze Jahr über unterstützten. „Als Stammgast, der 30 Jahre lang brav seine Loge gezahlt und mit seinen Gästen für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt hat, halte ich das für eine fragliche Lösung. Ohne Gäste wird der Direktor bald auf seinen Logen sitzen bleiben“, sagte der 87-jährige Lugner am Sonntag.