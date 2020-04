Mick Jagger: Die „Stones“ sind konkurrenzlos

Sänger Mick Jagger von den Rolling Stones hat amüsiert und diplomatisch auf Aussagen von Paul McCartney (77) reagiert, wonach die Beatles „besser“ seien als die Stones. „Es gibt natürlich keine Konkurrenz“, sagte der 76-jährige Jagger und erklärte, was er damit meinte: „Der wirkliche große Unterschied zwischen diesen beiden Bands ist: Eine Band spielt unglaublicherweise zum Glück noch in Stadien, und die andere Band existiert nicht mehr.“

Tom Hanks: US-Schauspieler macht jungem Australier Mut

Der von einer Coronavirus-Infektion genesene US-Schauspieler Tom Hanks (63) hat einen Brief an den jungen Australier Corona De Vries geschrieben, der wegen seines Vornamens von seinen Mitschülern gemobbt worden ist. Hanks schenkte dem Schüler zudem die Schreibmaschine vom Typ Corona, die er während seiner Quarantäne in Australien benutzt hatte, und forderte ihn auf: „Lass dir zeigen, wie sie funktioniert. Und benutze sie, um mir zurückzuschreiben“. Der achtjährige Corona hatte sich zuvor an Hanks gewandt, um sich nach dessen Gesundheitszustand zu erkundigen.

Harald Glööckler: Vernissage im Garten in Kirchheim

Modeschöpfer Harald Glööckler will in seiner selbstgewählten Isolation wegen der Corona-Krise nicht ganz auf Glamour verzichten – und greift zu einem ungewöhnlichen Mittel. Der Designer veranstaltet Kunstausstellungen im eigenen Garten in Kirchheim. „Ich habe Bilder vom Keller in den Garten geschleppt und zeige die im Internet. Wenn die Menschen nicht zu meiner Vernissage kommen können, kommt die Vernissage zu ihnen“, so der 54-Jährige.

Prinz William: Britischer Royal ohne Hose vor der Kamera

Der britische Prinz William (37) hat mit dem Schauspieler Stephen Fry (62) ein Klamauk-Video gedreht. In einer Unterhaltung per Videokonferenz schlüpft Fry in die Rolle des selbstverliebten Weltkriegs-Generals Lord Melchett aus der Historien-Comedy-Serie Blackadder. William spielt sich selbst – und beweist dabei beachtlich viel Selbstironie. So endet die Unterhaltung etwa mit dem Eingeständnis Williams, dass er bei dem Gespräch weder Socken, noch Schuhe oder eine Hose getragen hat.