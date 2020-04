Michael Wendler: Heiratsantrag an seine Laura

Schlagersänger Michael Wendler (47) hat seiner Freundin Laura Müller einen Heiratsantrag gemacht. „I said yes (Ich habe ja gesagt)“, schrieb die 19-Jährige am Montagabend auf Instagram – nebst einem Foto von den beiden, wie sie sich im Abendlicht auf einer Dachterrasse voller roter Rosen küssen. „Sie sind erst ein gutes Jahr zusammen, aber sie wissen schon, dass die Liebe für immer sein soll“, hatte zuvor der Fernsehsender RTL online berichtet. Demnach soll Laura schon vergangenen Donnerstag etwas geahnt haben: Bei den Proben zur Tanzshow „Let’s Dance“ sei Michael nicht dabei gewesen. „Der hat irgendeine Überraschung für mich. Keine Ahnung, was er plant“, hatte Müller gesagt.

Clueso: Sänger und Ex-Friseur schneidet sich die Haare selbst

Bei Clueso lösen die wegen der Corona-Auflagen geschlossenen Friseursalons keine Haar-Krise aus: Als früherer Friseur-Lehrling kann der Sänger die Sache selbst in die Hand nehmen. „Ich kann mich ja selber schneiden, das kriege ich hin“, sagte der 40-Jährige. Er werde auch die Haare seiner Mitbewohner schneiden, mit denen er derzeit in seinem Musikstudio lebt, um weiter an seinem Album zu arbeiten.

Dirk Nowitzki: Tränen beim Filme-Schauen

Der ehemalige Basketball-Profi Dirk Nowitzki weint beim Filme-Schauen. „Ich versuche das natürlich runterzuspielen vor meiner Frau. Aber ich bin manchmal etwas emotional, das ist ein Teil von mir“, sagte der 40-Jährige. Nowitzki holte 2011 die Meisterschaft in der NBA, der stärksten Basketball-Liga der Welt ,und beendete vor einem Jahr seine sportliche Karriere.

Willem-Alexander: König im Homeoffice

Das niederländische Königspaar hat einen Blick in seine Arbeitszimmer zugelassen. Beide sitzen an Schreibtischen und haben auf Stative montierte Tablets vor sich. Das geht aus Fotos hervor, die das Königshaus verbreitete. Darauf sieht man auch, dass König Willem-Alexander (52) zu Hause leger im Poloshirt auftritt und seine Frau Máxima (48) Brille trägt. Durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wurden viele königliche Termine im Land abgesagt. Stattdessen führt das Königspaar Telefon- und Videogespräche mit Einrichtungen des Gesundheitssystems, Unternehmen und besonders von der Krise betroffenen Personen, wie der Hof erläuterte.