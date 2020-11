Matthew McConaughey: Politische Karriere möglich

Oscarpreisträger Matthew McConaughey schließt eine Zukunft in der Politik nicht aus. Auf die Frage, ob er in Betracht ziehe, sich als Gouverneur von Texas oder für ein anderes Amt aufstellen zu lassen, sagte der 51-Jährige in der „The Hugh Hewitt Show“: „Ich weiß es nicht. Ich meine, das läge nicht an mir. Es würde mehr von den Menschen abhängen.“ Aktuell sei die US-Politik aber nicht in der richtigen Verfassung dafür.

Michael J. Fox: Zweiter Schauspiel-Ruhestand

Schauspieler Michael J. Fox („Zurück in die Zukunft“) geht in einen zweiten Ruhestand von der Schauspielerei. Der Grund: Das sei ihm selbst, Produzenten und Regisseuren gegenüber fair, schreibt der 59-Jährige in seinem Buch „No Time Like the Future“, aus dem das US-Promimagazin „People“ zitiert. Er kämpft seit Jahrzehnten mit einer Parkinson-Erkrankung und hatte bereits zwischen 2000 und 2009 eine Schauspiel-Pause eingelegt.

Barbara Schöneberger: Mit Nachthemd im Hühnerstall

Moderatorin Barabara Schöneberger ist in der Coronakrise bewusst geworden, wie zufrieden sie ist, sagte die 46-Jährige am Dienstag bei einer virtuellen Pressekonferenz des Pay-TV-Senders Sky. Für die Dokureihe „Her Story“ wurde sie etwa ein Jahr von einem Kamerateam begleitet. Die Zuschauer sehen sie sogar im Hühnerstall: „Wenn die Kinder morgens aus dem Haus sind, gehe ich zu den Hühnern und Hasen, manchmal auch im Nachthemd und den Turnschuhen meines Mannes“, sagte Schöneberger.

Jan Josef Liefers: Ohne Witze wäre es Ausgrenzung

Die Witze über Kleinwüchsigkeit im Münster-„Tatort“ sind laut Jan Josef Liefers (56) fein austariert. „Es war uns wichtig zu verstehen, wie Christine Urspruch das sieht“, sagte er in einem „Hörzu“-Interview. „Sie hat uns erklärt, dass sie sich viel diskriminierter fühlen würde, wenn wir keine Witze über sie rissen. Über lange Dünne, sagt sie, mache man sich schließlich auch lustig.“ Als Professor Boerne nennt er seine kleinwüchsige Assistentin Silke Haller (Christine Urspruch) „Alberich“ nach dem mythischen Zwergenkönig.