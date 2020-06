Mette Frederiksen: EU-Gipfel macht Hochzeitspläne zunichte

Die Corona-Pandemie hat schon die Hochzeitspläne vieler Paare durchkreuzt – auch Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen muss ihre Hochzeit erneut verschieben. „Ich freue mich so darauf, diesen fantastischen Mann zu heiraten“, schrieb die 42-Jährige auf Facebook zu einem Foto, auf dem sie mit ihrem Verlobten Bo zu sehen ist. „Aber so einfach soll es offenbar nicht sein.“ Diesmal kam den beiden ein EU-Sondergipfel dazwischen. „Darum müssen wir unsere Pläne noch einmal ändern“, fügte die Regierungschefin hinzu. Die EU-Staats- und Regierungschefs reisen am 17. und 18. Juli erstmals seit den Corona-Beschränkungen im März persönlich nach Brüssel.

Uwe Baltner: Singender Pendler feiert FC Liverpool

Mit der Hymne „You’ll Never Walk Alone“ des neuen englischen Fußballmeisters FC Liverpool würdigt der „singende Pendler“ Uwe Baltner den souveränen Titelgewinn des Teams. „Glückwunsch, Reds, Euer Traum ist in Erfüllung gegangen“, schrieb der Werbefachmann aus dem baden-württembergischen Backnang auf Instagram. Liverpool-Fan sei er eigentlich nicht, sagte Baltner am Freitag: „Aber ich finde es klasse, wenn es so ein Team nach 30 Jahren endlich schafft.“ Baltners Gesängen auf der Fahrt ins Büro nach Ludwigsburg folgen 1,8 Millionen Abonnenten.

Nico Santos: Lehren aus Geldproblemen des Vaters

Der deutsch-spanische Popstar Nico Santos hat für sich Lehren aus Geldproblemen seines Vaters Egon Wellenbrink gezogen. „Mein Papa hat damals von den Werbeeinnahmen als Melitta-Mann nicht schlecht verdient, aber so schnell das Geld geflossen ist, war es dann auch wieder weg“, sagte der 27-Jährige über seinen Vater, der von 1989 bis 1999 für Melitta warb. Die Familie habe ihr Zuhause auf Mallorca verloren, er habe alles lassen müssen, was ihm lieb war: „Ich habe deswegen immer zugesehen, möglichst wenig auszugeben.“ Er besitze kein Auto, auch habe er keine unfassbar teure Wohnung.

Sarah Wiener: Umdenken beim Fleischkonsum nötig

Die österreichische Starköchin Sarah Wiener hat ein Umdenken beim Fleischkonsum von allen Beteiligten gefordert. Dies gelte für Politik, Industrie wie auch Verbraucher, sagte die 57-Jährige: „Es kann nicht sein, dass ein Kilo Fleisch weniger kostet als ein Kilo Bohnen. Denn wir müssen begreifen, dass für gutes, nachhaltiges Fleisch auch etwas ausgegeben wird“, ergänzte Wiener, die seit dem vergangenen Jahr für die österreichischen Grünen im Europaparlament sitzt. Alle müssten bei der Reform helfen. „Um das zu ändern, müssen wir alle an einem Strang ziehen.“