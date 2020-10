Meret Becker: Ausstieg beim „Tatort“ finanziell dusselig

Mit ihrem Ausstieg beim Berliner „Tatort“ verabschiedet sich Schauspielerin Meret Becker von einer sicheren Geldquelle. „Ich weiß, aus finanzieller Sicht ist es eigentlich dusselig aufzuhören, aber das hat für mich keine Priorität. Ich bin eher ein Nomade, der dann auch mal weiterzieht“, sagte die 51 Jahre alte Berlinerin: „Es gibt ja Schauspieler, die würden sich für eine Hauptrolle im ,Tatort’ alle Beine ausreißen. Ich gehöre nicht dazu.“ Sie sei allerdings „zutiefst dankbar“ für die Rolle der Kommissarin Nina Rubin. „Die Arbeit macht meistens einen Riesenspaß, aber die Dreharbeiten blockieren einen auch ordentlich zweimal im Jahr.“ Bis 2022 ist Becker, die auch als Musikerin arbeitet, noch zusammen mit ihrem Kollegen Mark Waschke als Ermittler Robert Karow in dem TV-Krimi zu sehen, dann steigt sie aus.

Campino: Tote-Hosen-Sänger hält Ehefrau geheim

Tote-Hosen-Sänger Campino hat geheiratet. In einem Interview bestätigte der 58-Jährige, dass die Hochzeit in New York und die Band nicht dabei gewesen sei – den Namen seiner Frau verriet er aber nicht. „Weil sie nicht gerne in der Öffentlichkeit steht“, sagte Campino, der mit bürgerlichem Namen Andreas Frege heißt. Dass seine Frau ihn auch als „Philip“ anspreche, liege daran, dass „ich manchmal ein paar Schritte hinter ihr herlaufe wie Prinz Philip der Queen“. Der „Rheinischen Post“ zufolge war die Trauung bereits 2019.

Toni Garrn: Jetzt darfst du mich wirklich Frauchen nennen

Das deutsche Model Toni Garrn und der Schauspieler Alex Pettyfer haben geheiratet. „Jetzt darfst du mich wirklich Frauchen nennen“, schrieb Garrn am Sonntagabend auf ihrer Instagram-Seite zu einem Foto, auf dem sie und Pettyfer sich küssen und ihre Ringe in Richtung Kamera halten. Der Schauspieler veröffentlichte das Foto auf seiner Instagram-Seite mit dem Vermerk „Mr & Mrs Pettyfer“. Der aus Großbritannien stammende Pettyfer (30) und die 28-jährige Hamburgerin Garrn sind seit 2019 ein Paar, an Heiligabend verlobten sie sich. Garrn schrieb damals: „An Heiligabend hat die Liebe meines Lebens mich auf einem Knie überrascht und mich gefragt, ob ich auf ewig die Seinige sein möchte.“