Mel Gibson: Weist Vorwurf des Antisemitismus zurück

Der irisch-US-amerikanische Schauspieler Mel Gibson hat Vorwürfe seiner US-Kollegin Winona Ryder über angebliche antisemitische Äußerungen ihr gegenüber kategorisch zurückgewiesen. „Dies ist 100 Prozent nicht wahr“, teilte ein Sprecher des 64-Jährigen mit. Ryder habe schon vor zehn Jahren in Interviews gelogen und nun würde sie wieder lügen, hieß es in der Mitteilung. Die 48-Jährige hatte in einem Interview über einen angeblichen Vorfall in den 90er Jahren auf einer Party in Hollywood gesprochen. Gibson habe ihr und einem Bekannten gegenüber antisemitische und homophobe Bemerkungen gemacht. 2010 hatte sich Ryder ähnlich über Gibson geäußert.

Jennifer Aniston: Unter Rolle der Rachel Green gelitten

US-Schauspielerin Jennifer Aniston hat von ihren Schwierigkeiten berichtet, die Rolle der Rachel Green aus der Kultserie „Friends“ hinter sich zu lassen. „Ich konnte Rachel Green beim besten Willen nicht loswerden. Also habe ich mit mir selbst gekämpft und damit, wer ich in dieser Branche bis dahin war. Es ging ständig darum, zu beweisen, dass ich mehr als diese Person war“, sagte die 51-jährige Aniston. Sie habe sogar die Befürchtung gehabt, dass sie nur das „Mädchen aus der New Yorker Wohnung mit den lila Wänden“ sein könne. Aniston spielte Rachel Green zehn Jahre lang, von 1994 bis 2004.

Dennis Quaid: Vierte Ehefrau 40 Jahre jünger

US-Schauspieler Dennis Quaid und seine 40 Jahre jüngere Partnerin Laura Savoie haben bereits Anfang Juni heimlich in Santa Barbara geheiratet. „Es war wunderschön“, sagte der 66-Jährige. Quaids vierte Ehefrau ist Studentin, viel mehr ist nicht über die Blondine bekannt. Zuvor war er mit seinen Kolleginnen P.J. Soles (69) und Meg Ryan (58) sowie mit der Immobilienmaklerin Kimberly Buffington verheiratet.

Iris Berben: Karnevalsorden wider den tierischen Ernst

Die Schauspielerin Iris Berben erhält den Karnevalsorden wider den tierischen Ernst. Die Auszeichnung werde am 30. Januar 2021 verliehen, teilte der Aachener Karnevalsverein am Donnerstag mit. Berben sei „eine gesellschaftspolitisch stark engagierte Persönlichkeit, die mit Sympathie, Humor und Geradlinigkeit die Herzen der Menschen gewinnt und als Mahnerin gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein Vorbild ist“, hieß es. Die Laudatio wird NRW-Ministerpräsident Armin Lasche halten.