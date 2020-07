Markus Mörl: Erst der siebte Heiratsantrag hat Erfolg

Der Neue-Deutsche-Welle-Star Markus Mörl („Ich will Spaß“) hat seiner Freundin nach eigenen Angaben sieben Heiratsanträge gemacht. „Erst beim siebten Antrag hat meine zukünftige Frau ,Ja’ gesagt. Dabei war ich so hartnäckig. Bei Antrag drei, vier und fünf waren sogar Ringe dabei“, sagte der 60-Jährige. Seine Verlobte Yvonne König sagte dazu: „Die trage ich täglich. Markus hat mir auch Ringe aus Alufolie gebastelt. Aber wirklich ernst nehmen konnte ich nur seinen letzten Antrag.“ Den machte der Sänger an Silvester 2018/19 am Brandenburger Tor.

Ringo Starr: Ex-Beatle feiert 80. Geburtstag im Internet

Der frühere Beatle Ringo Starr hat seinen 80. Geburtstag mit einer Online-Party gefeiert. Für die Show ließ der einstige Schlagzeuger der legendären britischen Band am Dienstag Aufnahmen von musikalischen Tributen prominenter Freunde einspielen, darunter der US-Sänger Sheryl Crow und Kenny Loggins. Normalerweise veranstaltet Starr an seinen Geburtstagen Partys mit Promis und Hunderten Fans. In diesem Jahr verzichtete er wegen der Corona-Pandemie darauf.

Marianne und Michael: Camping statt Volksmusik

Das Volksmusik-Duo Marianne und Michael hat sich einen Traum erfüllt und ein Wohnmobil gekauft. „Wir haben keine Zeit mehr, unsere Träume aufzuschieben.“, sagte Marianne Hartl (67). Das Paar, das auch viele Musikshows im Fernsehen moderiert hat, wolle mit dem neuen Reisemobil einfach losfahren. „An die Mosel, nach Sylt, nach Südfrankreich, an die Ostsee“, sagte Michael Hartl (71). Die beiden sind seit 1973 beruflich und privat ein Paar.

Sky du Mont: Kann mir keine fünfte Hochzeit leisten

Nach inzwischen vier gescheiterten Ehen kann sich der Schauspieler Sky du Mont keine weitere Hochzeit mehr leisten. „Ich bin geschieden und habe dafür sehr viel Geld bezahlt. Ich hatte ein Haus auf Sylt, eine Villa in Hamburg. Jetzt wohne ich in einer Wohnung“, sagte der 73-Jährige. Er habe sich mittlerweile auch ans Alleinsein gewöhnt und sei nicht mehr auf der Suche nach einer neuen Liebe. „Ich heirate nicht mehr. Das kann ich mir finanziell nicht leisten“, sagte der Schauspieler.