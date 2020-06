Martina Ebm: Ich kann dank Corona Sauerteigbrot backen

Die österreichische Schauspielerin Martina Ebm hat sich in der Corona-Zwangspause Dingen gewidmet, für die sie später keine Zeit haben wird. „Ich kann jetzt Sauerteigbrot backen, Ölbilder malen und Freundschaftsbänder knüpfen“, sagte die 38-Jährige. Ebm ist am Freitag in einer neuen Folge der ARD-Reihe „Dennstein & Schwarz“ zu sehen, die von zwei Anwältinnen handelt. Eine Anwaltsserie müsse sich unweigerlich damit beschäftigen, dass Recht nicht immer Gerechtigkeit bedeute, sagte Ebm weiter. „Allein das ist natürlich ungerecht und wird – wie könnte es anders sein – durchaus thematisiert.“

Patrick Dempsey: „McDreamy“ ruft zum Maske tragen auf

Er selbst ist als „McDreamy“ mit OP-Mundschutz weltbekannt geworden: US-Schauspieler Patrick Dempsey hat nun mit einem bekannten Serienzitat seine Fans aufgefordert, während der Corona-Pandemie Mund-Nasen-Masken zu tragen. „Es ist ein wunderschöner Tag, um Leben zu retten“, schrieb der 54-Jährige zu einem Foto von sich auf Instagram. Dempsey war zehn Jahre lang in der Rolle des Arztes Dr. Derek Shepherd in der Krankenhaus-Serie „Grey’s Anatomy“ zu sehen. Diesen Satz sagte er gewöhnlich bevor er mit einer Operation begann. Zu seinem Foto postete er nun den Hashtag „Deine Taten können Leben retten“.

Anne Will: Schluss mit lustigen Titeln für die Talkshow

Moderatorin Anne Will hat früher auch auf witzige Titel für ihre Polit-Talkshow gesetzt – das ist passé. „Wir haben gemerkt, dass vermeintlich witzige, wortverspielte Titel nicht zu unserem Anspruch eines sachlich-konstruktiven Dialogs passen“, sagte die 54-Jährige über ihre gleichnamige Talkshow: „Anfangs haben wir uns totgefreut, wenn wir einen superwitzigen Titel gefunden hatten. Nur: Außer uns hat den niemand verstanden, geschweige denn darüber gelacht. Deshalb benennen wir lieber nüchtern und präzise, welche Frage wir in der Sendung klären wollen.“

Ethan Wayne: Mein Vater John war kein Rassist

Nach der Forderung der US-Demokraten im Zuge der Rassismus-Debatte, den nach der Western-Legende benannten John-Wayne-Flughafen in Orange County umzubenennen, hat sich dessen Sohn Ethan Wayne eingeschaltet. „John Wayne war kein Rassist“, sagte der 58-Jährige. Es wäre „ungerecht“, seinen Vater auf der Grundlage eines einzigen Interviews zu beurteilen: „Diejenigen, die ihn kannten, wussten, dass er jeden als Individuum beurteilte und glaubte, jeder verdiene die gleiche Chance.“ Anstoß war eine Interviewäußerung von John Wayne. Der 1979 gestorbene Hollywoodstar hatte gesagt, dass er an die Überlegenheit der Weißen glaube.