Madonna: Instagram löscht Beitrag von US-Popstar

Der Onlinedienst Instagram hat einen Beitrag des US-Popstars Madonna gelöscht, in dem die Sängerin irreführende Informationen über ein angebliches Corona-Heilmittel verbreitet hatte. Ein von Madonna geteiltes Video, das unter anderem auch von US-Präsident Donald Trump weiterverbreitet wurde, sei entfernt worden, weil es „falsche Behauptungen über Heilungs- und Präventionsmethoden für Covid-19 aufgestellt hat“, sagte eine Sprecherin des Onlinedienstes Facebook, zu dem Instagram gehört. In dem Video preist die umstrittene texanische Ärztin Stella Immanuel das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin als Wundermittel gegen Coronaviren an. In ihrem Beitrag behauptete Madonna (61) außerdem gegenüber ihren 15,4 Millionen Anhängern, es sei seit Monaten ein Corona-Impfstoff verfügbar. Dieser werde aber geheim gehalten, „damit die Reichen reicher und die Armen und Kranken kränker werden“. Recherchen zu früheren Aussagen Immanuels offenbaren eine lange Liste bizarrer und unwissenschaftlicher Überzeugungen. Unter anderem macht sie Sex mit bösen Geistern für gynäkologische Probleme verantwortlich und glaubt, dass die USA von „Reptilien“ geführt werden.

Uschi Glas: Coronavirus ein „Donnerschlag“ für Junge

Uschi Glas sieht die Coronavirus-Pandemie auch als Zeit des Lernens vor allem für jüngere Menschen. „Ich würde nicht sagen, dass es jungen Leuten schlecht gehen muss, damit etwas Gescheites aus ihnen wird“, sagte die 76 Jahre alte Schauspielerin: „Wobei wir jetzt ja eine Situation haben, wo sich alle Kinder und Jugendlichen, die noch nie eine Not erlebt haben, einschränken müssen – und das auch lernen müssen. Das war wie ein Donnerschlag, aber immerhin ist es kein Krieg.“

Ryan Reynolds: Gestohlener Teddy in Kanada wieder da

Sein Schicksal hatte auch die Schauspieler Ryan Reynolds (43) und Zach Braff (45) berührt – nun ist ein im kanadischen Vancouver während eines Umzugs gestohlener Teddy wieder da. Das Kuscheltier nahm Besitzerin Mara Soriano von zwei Unbekannten in Empfang. Zuvor hatten auch Reynolds und Braff den Suchaufruf der Frau im Internet nach dem Teddy unterstützt, Reynolds bot sogar einen Finderlohn von 5000 Dollar. Das Besondere an dem Teddy: Er enthält eine Stimmaufnahme der an Krebs gestorbenen Mutter der Frau.