Lisa Bitter: „Tatort“-Ermittlerin aus der Pfalz will Corona-Tests

Die „Tatort“-Schauspielerin Lisa Bitter hat sich für Corona-Tests vor Dreharbeiten stark gemacht. „Ich hoffe sehr, dass man sich vor einem Dreh testen kann, damit die Schauspieler wissen, ob sie infiziert sind oder nicht. Was mit Fußballern geht, sollte auch mit Schauspielern möglich sein“, sagte die Darstellerin der Ludwigshafener TV-Kommissarin Johanna Stern. Die Leute bräuchten Unterhaltung, das Fernsehen und auch den „Tatort“, betonte die 35-Jährige. „Da müssen wir nachliefern und können nicht nur spazieren gehen.“ Bitter hatte 2014 ihren ersten Auftritt im Ludwigshafener „Tatort“ als Fallanalytikerin Johanna Stern. Seit 2018 ist sie feste Partnerin von Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts).

Johann Lafer: Früher bester Kunde von Burger King

Starkoch Johann Lafer ist vor seiner Zeit in Sterne-Restaurants zum Teil großer Fast-Food-Kunde gewesen. Für „anständiges Essen“ habe ihm während seines ersten Engagements als Koch in Berlin schlicht das nötige Geld gefehlt. „Ich war der beste Kunde bei Burger King am Kurfürstendamm“, sagte der gebürtige Österreicher. Der 62-Jährige möchte diese Erfahrung aber nicht missen. Sie habe ihn zu Dankbarkeit erzogen; er wisse dadurch, dass man auf dem Weg nach oben immer auch bereit sein müsse, einige Hürden zu überwinden.