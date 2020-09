Lilo Wanders: „Tatort“ statt Travestie

Der Schauspieler hinter der Travestiekünstlerin Lilo Wanders, Ernie Reinhardt, würde gern eine tragende Rolle in einem Spielfilm übernehmen. Dafür würde er sich auch ungeschminkt und als Mann zeigen, sagte er. Am liebsten würde er die Rolle eines heterosexuellen „Tatort“-Kommissars spielen. „Meinetwegen auch den Pathologen oder so was“, sagte Reinhardt, der am Dienst 65 Jahre alt wird. Bislang seien ihm aber nur Rollen als Schwuler angeboten worden. Reinhardt hatte sich als 16-Jähriger als homosexuell geoutet.

Claudia Kleinert: „Wetterfee“ mit Produzent liiert

Die als Wetterfee der ARD bekannt gewordene Claudia Kleinert ist seit sieben Jahren mit dem Filmproduzenten Michael Souvignier liiert. „Unter einem Regenschirm sind wir uns 2013 nahe gekommen – es war ein magischer Moment“, sagte die 50-Jährige. Souvignier, dessen Produktion „Oktoberfest 1900“ derzeit im Fernsehen läuft, sagte: „Wir waren beide damals noch Raucher, deshalb gingen wir raus – und dann machte es Klick, da sprang ein Funke über.“ Bei ihm sei das ein Wunder gewesen: „Denn 2012 nach dem Krebstod meiner Ehefrau interessierte mich keine Frau mehr.“

Cathy Hummels: Jahrelang an Depressionen gelitten

Die Influencerin und Fernsehmoderatorin Cathy Hummels hat jahrelang an Depressionen gelitten. „Ich wollte perfekt sein, ließ nach außen keine Schwäche zu, bis mein Körper und mein Geist komplett zusammengebrochen sind. Ich saß im Auto in der Tiefgarage und bekam meine erste krasse Panikattacke“, sagte die 32-Jährige. Sie habe auch Suizidgedanken gehegt, berichtete die Ehefrau des Fußballprofis Mats Hummels. „Ich empfand mein Leben als nicht mehr lebenswert.“ Neben einer Psychotherapie habe ihr auch ihr Mann aus der Krise geholfen.

Nina Hoss: Vor fünf Jahren heimlich geheiratet

Der Mann an ihrer Seite ist ihr Ehemann – das hat Schauspielerin Nina Hoss jetzt erzählt. Die 45-Jährige ist demnach bereits seit längerem mit dem Musikproduzenten Alex Silva verheiratet. „ Vor fünf Jahren haben wir den Schritt gemacht. Und nie bereut. Es ist etwas Besonderes, dass wir nach 17 Jahren immer noch so viel zu lachen haben und in dieselbe Richtung blicken. “ Mit ihrem Mann, der aus Wales kommt, spreche sie Englisch, aber sein Deutsch werde immer besser.