Laura Müller: Im Corona-Streit von Ehemann Wendler neutral

Nach dem Eklat um die Corona-Äußerungen von Schlagersänger Michael Wendler nimmt dessen Frau Laura Müller für sich Neutralität in Anspruch. „Bezüglich des Themas Corona bin ich wie die Schweiz: Ich bin neutral und unpolitisch“, sagte die 20-Jährige in einem Video, das sie am Montagabend auf Instagram teilte. „Jeder sollte seine eigene Meinung haben“, fügte sie hinzu. Und seine Meinung solle man vertreten und öffentlich mitteilen dürfen. Zu ihrem Verhältnis zu Wendler sagte sie, sie sehe keinen Grund, sich von dem Sänger zu trennen. „Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass man unmittelbar als Paar dieselbe Meinung teilt.“ Wendler und seine Ehefrau leben in Florida. Der Schlagersänger hatte am Donnerstag überraschend seinen Rückzug aus der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ erklärt. Als Grund nannte der 48-Jährige das Vorgehen von Bundesregierung und Medien in der Corona-Pandemie. RTL distanzierte sich umgehend von seinen Aussagen.

Kanye West: Religiöses Wahlkampfvideo

Nur wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat Rap-Superstar Kanye West (43) ein eigenes Wahlkampfvideo veröffentlicht. Der mehrfache Grammy-Gewinner teilte am Montag ein Video auf Twitter, das am Ende dazu auffordert, West als „Write-in“-Kandidaten einzutragen – also seinen Namen per Hand auf einen Stimmzettel zu schreiben, auf dem er eigentlich gar nicht zur Wahl steht. In seinem Video spricht West vor allem über die Bedeutung von Religiosität. „Indem wir uns dem Glauben zuwenden, werden wir zu der Art Nation, zu der Art Volk, wie Gott möchte, dass wir es sind“, sagt der Rapper vor dem Hintergrund einer wehenden schwarz-weißen USA-Flagge.

Oliver Köhn: Mikrobrauerei mit Seepockenbier

Der Cuxhavener Oliver Köhn (51) sieht nicht aus wie ein Pirat, braut aber eine Art Piratenbier: In seiner Mikrobrauerei, die er mit zwei Mitstreitern betreibt, stellt er Seepockenbier in Seeräuberoptik her. Vor ein paar Wochen holten Köhn und seine Mitstreiter die dritte „Piratenernte“ aus der Außenelbe. Zwölf Wochen hatten 50 Flaschen im Wasser gehangen und waren den Gezeiten ausgesetzt. Die kleinen Krebstiere haben ihr Bestes gegeben, die Flaschen waren übersät mit den Rankenfüßern. „Das sieht cool aus“, findet Köhn. Die Flaschen wurden vom Schlick befreit, gespült, getrocknet und handbeschriftet. Verkauft werden die Flaschen zusammen mit Baumwollhandschuhen. „Die Pocken sind recht scharfkantig“, betont Köhn. Niemand solle sich beim Biergenuss verletzen.