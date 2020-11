Laura Karasek: Ich lebe ohne Handbremse

Autorin und Moderatorin Laura Karasek braucht nicht viel Ruhe. „Ich lebe gern exzessiv – ohne Handbremse!“, sagte die 38-Jährige. Sie sei rastlos und leidenschaftlich. „Schließlich habe ich nur ein Leben, will keine Zeit verlieren. Ich schreibe manchmal bis 5 Uhr, gehe selten früh ins Bett, mache Sport, lese viele Bücher. Ich habe nie Langeweile.“ Die Tochter des 2015 gestorbenen Literaturkritikers Hellmuth Karasek wuchs in Hamburg auf und lebt inzwischen in Frankfurt. Sie denke oft an ihren Vater und hätte ihn gern als Ratgeber: „Er war immer kritisch, aber auch großzügig und liebevoll.“

Tom Beck: Duschgels riechen nach Corona-Infektion anders

Schauspieler und Sänger Tom Beck spürt rund sieben Monate nach seiner Corona-Infektion noch die Folgen. „Ich würde sagen, 95 Prozent der Sachen riechen für mich genauso wie vorher, vier Prozent anders und ein Prozent rieche ich gar nicht“, sagte der 42-Jährige. Der in Berlin lebende Musiker strauchelt vor allem bei Duschgels. „Die riechen alle irgendwie anders. Vielleicht kommt das auch irgendwann wieder. Aber ich finde es erschreckend, wie sich die Infektion bis heute auswirkt.“

Joe Biden: Beim Spielen mit Schäferhund verletzt

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat sich beim Spielen mit seinem Hund verletzt. Der 78-Jährige habe am rechten Fuß eine kleine Fraktur erlitten, als er am Samstag beim Spielen mit Schäferhund Major ausrutschte. Nach Angaben seines Büros wird er mehrere Wochen einen medizinischen Schuh tragen müssen. Major ist ein ausgebildeter Rettungshund – bald wohl der erste im Weißen Haus. Er ist seit 2018 bei den Bidens, ihr zweiter Schäferhund Champ seit 2008. Hunde im Weißen Haus haben eine lange Tradition: Barack Obama hatte den Portugiesischen Wasserhund Bo, George W. Bush den Scottish Terrier Barney, Bill Clinton den Labrador Buddy.