Lady Gaga: Ich hasste es, berühmt zu sein

US-Pop-Sängerin Lady Gaga hat sich in einem emotionalen Interview zu den Schattenseiten ihres Erfolgs geäußert. „Ich hasste es, berühmt zu sein. Ich hasste es, ein Star zu sein. Ich fühlte mich erschöpft und verbraucht“, sagte die 34-Jährige. Die große Aufmerksamkeit, die ihr für ihre Musik entgegengebracht wurde, habe ihr zu schaffen gemacht: „Mein größter Feind ist Lady Gaga, das habe ich gedacht. Mein größter Feind ist sie.“ Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, sagte in dem Interview, dass sie sogar Selbstmordgedanken plagten. Ein Auslöser dafür seien aufdringliche Fans, die ihr im Supermarkt ein Smartphone vor das Gesicht hielten, um ein Foto zu machen. Verschiedene Menschen hätten sich über mehrere Jahre um sie gekümmert. Heute ginge es ihr körperlich und physisch besser.

Bar Refaeli: Israelisches Model tritt Sozialdienst an

Nach ihrer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung hat das israelische Model Bar Refaeli ihren Sozialdienst angetreten. Die 35-Jährige traf am Montagmorgen an einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Kirjat Ono ein, einer Stadt östlich von Tel Aviv. Ein Gericht in Tel Aviv hatte Refaeli und ihre Mutter Zipi Mitte September verurteilt. Bar Refaeli muss neun Monate Sozialdienste leisten, ihre Mutter für 16 Monate ins Gefängnis. Die beiden Frauen müssen zudem umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro Strafe zahlen.

Björn Ulvaeus: Abba-Star wegen Kriminalität besorgt

Abba-Mitglied Björn Ulvaeus sorgt sich wegen der wachsenden Clan-Kriminalität um Schweden. Die Kriminalität bedrohe zutiefst die schwedische Gesellschaft, schrieb der 75-Jährige in einem Zeitungsbeitrag. Der Musiker schlug Gesetzesänderungen vor, um kriminellen Banden das Leben zu erschweren. Während das Gesetz etwa die persönlichen Informationen der Bürger umfassend schütze, schaffe es leider auch „fantastische Geschäftsmöglichkeiten für das organisierte Verbrechen“. Es müsse ein Mittelweg gefunden und vor allem etwas dagegen getan werden, dass vertrauenswürdige Institutionen von Verbrechern unterwandert werden. Ulvaeus bezog sich dabei auf Berichte, wonach kriminelle Clans es geschafft hätten, Behörden wie die schwedische Arbeitsvermittlung, Versicherungskasse und Kommunen zu unterwandern.