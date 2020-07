Kanye West: Idee zu Kandidatur als Präsident unter der Dusche

Rapper Kanye West hat in einem Interview zum ersten Mal über seine am Samstag per Tweet angekündigte Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten gesprochen. Sein Slogan werde „YES!“ („JA!“) lauten, sagte der 43-Jährige, seine mögliche Vizepräsidentin sei Michelle Tidball (57), eine umstrittene Predigerin, und seine Partei nenne er die „Birthday Party – wenn wir gewinnen ist das ein Geburtstag für jeden.“ Die Idee zu einer Kandidatur sei ihm im Bad gekommen. „Ich stand unter der Dusche und habe nachgedacht, ich schreibe Raps unter der Dusche. Da hat es mich umgehauen, zu sagen: ,Du wirst als Präsident kandidieren’ und ich habe angefangen, hysterisch zu lachen.“ Seine beiden wichtigsten Berater seien seine Frau Kim Kardashian-West (39) und der Tesla-Gründer Elon Musk (49): „Ich habe ihm angeboten, der Kopf unseres Raumfahrtprogramms zu werden.“

Peter Altmaier: Umfang wächst an Bizeps und Bauch

Wirtschaftsminister Peter Altmaier verzeichnet erste Erfolge seines Sportprogramms in der Corona-Krise. „Es macht großen Spaß, ich fühle mich seither viel dynamischer und habe am Bizeps auch schon zugelegt“, sagte der 62-Jährige der „Augsburger Allgemeinen. Demnach betreibt der CDU-Bundespolitiker unter anderem Krafttraining. Im April hatte Altmaier der Zeitung gesagt: „Zu Hause liegen seit eh und je zwei Hanteln, die ich viel zu selten bewegt habe.“ Diese nutzte der Saarländer nun wieder öfter. Inzwischen wuchs demnach der Muskelumfang am Oberarm – aber nicht nur der: Die Zunahme gelte „leider in begrenztem Maße auch für meinen Bauchumfang, obwohl das so nicht vorgesehen war“.

Patrick Lindner: Existenzängste wegen der Corona-Pandemie

Schlagersänger Patrick Lindner hat Existenzängste wegen Einnahmeausfällen infolge der Corona-Pandemie. Viele Künstler stünden vor dem Nichts, sagte der 59-Jährige. Auch er selbst habe momentan „so gut wie keine“ Einnahmen. Da nur wenig Schlager im Radio gespielt werde, seien auch die Zahlungen der Musikrechtegesellschaft Gema „minimal“. Als eine Konsequenz habe er Zahlungen für seine Lebensversicherung gestoppt. „Das wird sich leider im Alter rächen“, sagte Lindner. Er fühle sich von der Bundesregierung und Kanzlerin Angela Merkel im Stich gelassen. „Die Bundesregierung sollte ein Konzept erarbeiten, wie so schnell wie möglich wieder Konzerte stattfinden können“, sagte der Sänger weiter.